International Tea Day 2022: अगर आप भी चाय की चुस्की से करते हैं दिन की शुरुआत, तो आज का दिन आपके लिए है बेहद खास... जानिए इससे जुड़ा इतिहास

International Tea Day 2022: चाय के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छुपी नहीं है. सुबह की नींद से जगाने से लेकर मेहमान नवाजी करने तक सारा भार चाय के कंधे पर है. चाय को अगर हम मेडिसिन का दर्जा दे, तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि हमारे घरों में सर्दी-जुकाम जैसी कई बीमारियों की पहली दवा चाय ही है. अगर आप भी चाय के कुछ ऐसे ही दिवानें हैं तो यह खबर आपके काम की है. आज अंतरराष्‍ट्रीय चाय दिवस है. एक ऐसा दिन जब चाय के महत्व को सारी दुनिया के सामने रखा जाता है.

चाय का इतिहास

भारत में चाय का शुरुआत 18 वीं सदी से मानी जाती है. सबसे पहले बर्मा, म्यांमार और असम की सीमांत पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगाने की शुरुआत हुई. अंग्रेजों के भारत आने के बाद चाय के उत्पादन में तेजी आई. पहले खेती के लिए चीन से बीज मंगवाए जाते थे. कुछ समय बाद असम की मशहूर चाय के बीजों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाने लगा और भारत में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन शुरू हो गया.

21 दिसंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली मान्यता

दुनियाभर के चाय उत्पादक देश 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाते थे. 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा गया, जिसे 21 दिसंबर, 2019 को मान्यता मिली और 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया गया. मान्यता मिलने के बाद 21 मई 2020 पहली बार अंतरराष्‍ट्रीय चाय दिवस मनाया गया.

International Tea Day 2022 की Theme

अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस 2022 की थीम 'Celebrating Tea Around The World' दुनिया भर में चाय का जश्न मनाना है. इसके साथ ही Tea Day एक आदर्श वाक्य के साथ मनाया जाता है जो 'From Field to Cup' फील्ड से लेकर कप तक है.

लाखों लोगों की अजीविका का है साधन

चाय के दीवानें लोग हर गली पर चाय के प्याले की तलाश करते हैं, तो गलियों में चाय बेचने वाले लोगों की अजीविका इन्ही से चलती है. चाय से अपको कई तरह के फायदे मिलते हैं, तो कई लोगों को रोजगार भी. चाय का उत्पादन और उसका व्यापार बहुत से लोगों की आय का साधन है.

भारत में सबसे ज्यादा हैं चाय के शौकीन

चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है. चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चाय की खपत के मामलें में भारत विश्व में पहले स्थान पर है. भारत में लोग हर साल लगभग 6,200,000 टन चाय पीते हैं.

