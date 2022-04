LSG vs RCB Dream 11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर लगाएं दांव, चमक जाएगी आपकी किस्मत!

LSG vs RCB Dream 11 Team Prediction: IPL 2022 का 31वां मुकाबला मंगलवार को खेला जाएगा. इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर (RCB) आमने-सामने होंगे. यह मैच मुबंई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. लखनऊ सुपर जाइंट्स ने अब तक छह में से 4 मैच जीते हैं. दोनों ही टीम 8-8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल में टॉप-4 में मौजूद हैं. ऐसे में दोनों टीमें जीत बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) हैं जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के कैप्टन फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) हैं. दोनों टीमें के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. दोनों टीमों के कप्तान किस प्लेंइग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा. वहीं, ड्रीम 11 खेलने वालों के सामने भी परफेक्‍ट टीम बनाने की चुनौती होगी. ऐसे में फैंटसी टीम बनाने के लिए हम आपको सुझाव दे रहे हैं, जिससे आपको मदद मिल सकती है. तो आइये जानते हैं कि अपनी फैंटसी टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं.

LSG vs RCB Dream 11 Team Prediction:-

विकेटकीपर: दिनेश कार्तिक, क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल

बल्लेबाज: फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली, मनीष पांडे/मार्कस स्टॉयनिस

ऑलराउंडर: जेसन होल्डर, ग्लेन मैक्सवेल

गेंदबाज: आवेश खान, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल

कप्तान: विराट कोहली

उपकप्तान- क्विंटन डी कॉक

लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants Probable XI): केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, दीपक हुड्डा, आयुष बडोनी, जेसन होल्डर, क्रुणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, एंड्रयू टाय, रवि बिश्नोई, आवेश खान.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore Probable XI): फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), सुयश प्रभुदेसाई, वानिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज.

कहां देख सकते हैं ये मैच ( Where to watch LSG vs RCB Match)

लखनऊ और बैंगलोर के बीच मुकाबले का टॉस शाम सात बजे होगा. जबकि पहली पारी साढ़े सात बजे शुरू होगी. इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं. मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग Disney+Hotstar पर देख सकते हैं. इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स zeeupuk.com पर भी पढ़ सकते हैं.

