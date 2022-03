IPL 2022 में पहली बार उतरने जा रही लखनऊ सुपर जाइंट्स को बड़ा झटका, ये स्टार गेंदबाज टीम से हुआ बाहर

IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) के रण में पहली बार उतरने जा रही लखनऊ सुपरजायंट्स (Lucknow Super Giants) टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम से जुड़े इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड चोट के चलते आइपीएल 2022 से बाहर हो गए हैं. उनकी कमी को पूरा करने के लिए टीम तलाश में जुट गई है. बता दें, लखनऊ सुपरजायंट्स ने मार्क वुड को 7.50 करोड़ में खरीदा था.

लखनऊ सुपरजायंट्स की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि मार्क वुड की कमी को पूरा करने के लिए तलाश तेज कर दी है. साथ ही यह भी पूछा गया कि मार्क वुड के स्थान पर टीम में किसे शामिल करना चाहिए?

Search in progress to fill Woody’s shoes

Whom should we include in place of Mark Wood?@MAWood33#AbApniBaariHai pic.twitter.com/2OjIcqMYYn

