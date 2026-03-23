गाजियाबाद में ISI से जुड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब; चोरी की SIM से CCTV लाइव-स्ट्रीमिंग, 200+ वीडियो पाकिस्तान भेजे

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सुरक्षा एजेंसियों और SIT की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जो पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था. सूत्रों के मुताबिक, यह मॉड्यूल चोरी की SIM कार्ड का इस्तेमाल कर संवेदनशील जगहों के CCTV कैमरों की लाइव-स्ट्रीमिंग करता था और फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजता था.

क्या है पूरा मामला ?

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 100 से ज्यादा चोरी की SIM कार्ड का इस्तेमाल किया. इन SIM को महत्वपूर्ण स्थानों के पास लगे CCTV कैमरों में लगाया जाता था, जिससे लाइव फुटेज सीधे हैंडलर्स तक पहुंच सके. इस तकनीक का मकसद था कि यदि कोई डिवाइस पकड़ा भी जाए तो असली ऑपरेटिव तक पहुंचना मुश्किल हो.

200 से ज्यादा फोटो-वीडियो पाकिस्तान भेजे गए

अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 200 से ज्यादा संवेदनशील फोटो और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेजे जा चुके हैं. यह गतिविधि लगभग दो हफ्तों तक लगातार चलती रही, जिसमें कई रणनीतिक लोकेशनों की निगरानी की गई.

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दिल्ली कैंट और सोनीपत तक फैला नेटवर्क

सूत्रों के अनुसार, इस मॉड्यूल के सदस्य दिल्ली कैंटोनमेंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन जैसे अहम स्थानों पर CCTV ऑपरेट कर चुके थे. इन जगहों से लाइव-स्ट्रीमिंग कर महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं.

40 सदस्यों का नेटवर्क, छोटे-छोटे ग्रुप में बंटा

अधिकारियों का कहना है कि इस जासूसी नेटवर्क में करीब 40 लोग शामिल थे, जिन्हें छोटे-छोटे समूहों में बांटा गया था ताकि किसी एक के पकड़े जाने पर पूरा नेटवर्क उजागर न हो.

मुख्य आरोपी सोहेल, 1 हजार में खरीदता था SIM

जांच में सोहेल नाम के मुख्य आरोपी की भूमिका सामने आई है, जो करीब 1,000 रुपये में चोरी की SIM खरीदकर अन्य सदस्यों में बांटता था. इनका इस्तेमाल केवल निगरानी और आपसी बातचीत के लिए किया जाता था.

15 लाख रुपये की संदिग्ध फंडिंग

सूत्रों के मुताबिक, इस नेटवर्क को करीब 15 लाख रुपये की फंडिंग मिली है. यह रकम अलग-अलग बैंक खातों और बिचौलियों के जरिए छोटे-छोटे हिस्सों में ट्रांसफर की गई, ताकि इसकी ट्रैकिंग मुश्किल हो.

VPN और एन्क्रिप्टेड ऐप्स से छिपाई पहचान

हैंडलर, जिसकी पहचान सरफराज सरदार के रूप में हुई है, VPN और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन ऐप्स के जरिए संपर्क में रहता था. डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने के लिए एनॉनिमाइज्ड नेटवर्क और डिस्पोजेबल SIM का इस्तेमाल किया गया.सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं. आशंका है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.