मुजफ्फरनगर में दर्जनों पेपर मिलों पर छापेमारी, शादी के कार्ड गाड़ियों पर लगाकर पहंचे आयकर अधिकारी, पूरे शहर में हड़कंप

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में एक साथ दर्जनों पेपर मिलों पर आयकर विभाग की रेड से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. सैकड़ों अधिकारी अपनी गाड़ियों पर शादी के कार्ड के रेड स्टीकर लगाकार छापा मारने पहुंचे.
Trending Photos
Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में बुधवार को पेपर मिल मालिकों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आयकर अधिकारी बाराती बनकर सैकड़ों गाड़ियों में छापे मारने पहुंचे. सैकड़ों अधिकारी अपनी गाड़ियों पर शादी के कार्ड के रेड स्टीकर लगाकार दर्जनों गाड़ियों से पहुंचे थे, ताकि किसी को भनक न लगे कि आयकर विभाग की रेड पड़ने वाली है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में आयकर विभाग की यह छापेमारी बिन्दल, डुपलेक्स सिल्वर समेत कई पेपर मिलों पर पर चल रही है. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की टीमें सुबह 6 बजे ही छापा मारने के लिए पहुंच गई थीं.
बिजनौर में बिंदल ग्रुप की शुगर मिल पर छापा
उधर बिजनौर में भी आयकर विभाग की बड़ी रेड की खबर है. बिजनौर की चांगीपुर बिंदल शुगर मिल पर IT विभाग की रेड पड़ी है. बिंदल ग्रुप के 25 ठिकानों पर IT विभाग ने छापा मारा है. ये छापेमाी इनकम टेक्स विभाग के AD विक्रमजीत सिंह के नेतृत्व में की जा रही है. बता दें कि बिंदल शुगर मिल बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र ग्राम चांगीपुर में स्थित है. वहीं इस छापेमारी को लेकर शुगर मिल के अधिकारियों ने फिलहाल कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: गन्ने के खेत में पुलिस का छापा, नजारा देख उड़े होश; खुले आकाश के नीचे मिली अवैध तमंचा फैक्ट्री, दो गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.