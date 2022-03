Amarnath Yatra 2022: 30 जून से अमरनाथ यात्रा होगी शुरू, श्राइन बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला

Amarnath Yatra 2022: इस बार श्री अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और रक्षा बंधन के दिन परंपरा के अनुसार समाप्त होगी. पूरी यात्रा के दौरान लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा. जम्मू कश्मीर के गवर्नर ऑफिस से जानकारी दी गई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी.

गवर्नर ऑफिस से ट्वीट कर साझा की जानकारी

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते रविवार को अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के साथ बैठक की. जिसकी जानकारी देते हुए गवर्नर के ऑफिस से ट्वीट किया गया. इस ट्वीट के मुताबिक, "आज श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के साथ बैठक की. 43 दिन चलने वाली पवित्र तीर्थयात्रा 30 जून को सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी और परंपरा के अनुसार रक्षा बंधन के दिन खत्म होगी. हमने आने वाले दिनों में होने वाली यात्रा के अलावा भी कई अन्य मुद्दों पर गहराई से चर्चा की".

Today chaired Board meeting of Shri Amarnathji Shrine Board. The 43-day holy pilgrimage will commence on 30th June with all covid protocols in place & culminate, as per the tradition,on the day of Raksha Bandhan.We had in-depth discussion on various issues also on upcoming Yatra. pic.twitter.com/MxbYqJrVDL

