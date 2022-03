Jan Aushadhi Diwas 2022: आज पूरे देश में मनाया जा रहा जन औषधि दिवस, लोगों को कम दामों में मिलती हैं जेनरिक दवाएं

नई दिल्ली: पूरे भारत में हर साल आज यानी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने के पीछे का कारण देशवासियों के लिए स्वास्थय सेवा को बढ़ावा देना है. साथ ही देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है. इस बार जन औषधि दिवस नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है.

पीएम ने किया ट्वीट

आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे जन औषधि के लाभार्थियों के साथ-साथ जन औषधि केंद्र मालिकों से भी बातचीत करेंगे. पीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि "आज दोपहर 12:30 बजे जन औषधि दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, मैं जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं, जिसने सस्ती दवाओं में क्रांति ला दी है"

At 12:30 PM today, will be joining a programme to mark the Jan Aushadhi Diwas. I look forward to interacting with the Jan Aushadhi Kendra owners and beneficiaries of the scheme which has brought an affordable medicines revolution. https://t.co/vjnjNAdv6H

— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2022