/EXPLAINER: जापान की कंपनियां यूपी में क्यों देख रही हैं बड़ा मौका? निवेश से आगे पूरी इकोनॉमी बदलने की तैयारी

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Japan UP Investment Meet 2026: उत्तर प्रदेश में जापान की कंपनियों की बड़ी एंट्री की तैयारी है. 18 से 23 अगस्त तक होने वाले यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में जापान के 200 से ज्यादा बड़े कारोबारी शामिल होंगे. इनमें कंपनियों के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधि भी होंगे. यह सिर्फ निवेश सम्मेलन नहीं है. इसके जरिए यूपी जापान की कंपनियों को अपने साथ जोड़ने की बड़ी कोशिश कर रहा है. सवाल यह है कि जापान की नजर यूपी पर क्यों है? यूपी में ऐसा क्या है जो जापानी कंपनियों को यहां निवेश के लिए आकर्षित कर रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सिर्फ निवेश की रकम देखना काफी नहीं है. असली कहानी उस औद्योगिक नेटवर्क की है जिसे यूपी जापानी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार करना चाहता है.
एक कंपनी आएगी तो कई कारोबार बनेंगे
किसी बड़ी कंपनी का कारखाना लगना सिर्फ उस कंपनी के लिए रोजगार नहीं बनाता. उसके साथ कई दूसरे कारोबार भी खड़े होते हैं. मान लीजिए किसी कंपनी को अपने प्लांट के लिए मशीनों के पुर्जे चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए. पैकिंग का सामान चाहिए. ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी. रखरखाव और दूसरी सेवाओं की भी जरूरत होगी. इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनियां सामने आती हैं. यही वजह है कि यूपी सरकार जापानी कंपनियों को केवल अलग-अलग प्लांट लगाने के लिए नहीं बुला रही है. कोशिश एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने की है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा में 500 एकड़ की जापानी सिटी विकसित करने की योजना इसी सोच का हिस्सा है. यहां जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को भी जगह देने की तैयारी है. इससे एक बड़ी कंपनी के आसपास कई छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी कारोबार के अवसर बन सकते हैं.
यीडा में क्यों है सबसे ज्यादा हलचल
जापानी निवेश की इस कहानी में यीडा का इलाका सबसे अहम दिखाई देता है. यहां एस्कॉर्ट्स कुबोटा की करीब 2,025 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है. कंपनी यहां ट्रैक्टर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से जुड़े उत्पाद बनाएगी. इस परियोजना से 3,800 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है. इसके साथ ही मिंडा कॉरपोरेशन की दो परियोजनाएं भी यीडा में प्रस्तावित हैं. इनमें कुल 1,166 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इन परियोजनाओं में ऑटोमोबाइल से जुड़े कई जरूरी कंपोनेंट बनाए जाएंगे. इनसे करीब 6,440 रोजगार मिलने की संभावना है. दोनों कंपनियों को मिलाकर करीब 3,191 करोड़ रुपये का निवेश सामने आता है. रोजगार की संभावित संख्या 10 हजार से ज्यादा है. इन परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इनके साथ आगे चलकर सप्लायर और सहायक उद्योगों की जरूरत बढ़ेगी. इससे निवेश का असर केवल इन दो कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकता है.
500 एकड़ की जापानी सिटी क्या बदलेगी
अब सवाल आता है कि जापानी सिटी की जरूरत क्यों पड़ी. इसका जवाब सप्लाई चेन में छिपा है. किसी बड़े प्लांट को चलाने के लिए कई तरह के उत्पाद और सेवाओं की जरूरत होती है. अगर ये सभी चीजें आसपास उपलब्ध हों तो कंपनियों के लिए काम करना आसान होता है. यूपी सरकार इसी मॉडल को यीडा में विकसित करना चाहती है. 500 एकड़ में बनने वाली जापानी सिटी में बड़ी जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को जगह देने की योजना है. इसका फायदा यह हो सकता है कि एक कंपनी के आने के बाद उससे जुड़े कई और कारोबार यहां पहुंचें. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ सकता है. छोटे और मध्यम उद्योगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं. सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है. यही वजह है कि जापानी सिटी को केवल जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं माना जा रहा है. इसे यूपी में जापानी मैन्युफैक्चरिंग का आधार बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
जापान से पैसा ही नहीं तकनीक भी आएगी
इस निवेश मीट का एक बड़ा पहलू तकनीक है. जापान लंबे समय से आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी क्षमता के लिए जाना जाता है. यूपी अब इसी ताकत को अपने औद्योगिक विकास से जोड़ना चाहता है. सम्मेलन में मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी चर्चा होगी. ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों पर भी जापानी कंपनियों के सामने निवेश के अवसर रखे जाएंगे. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा सेंटर और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे क्षेत्रों पर भी बातचीत होगी. इससे साफ है कि यूपी जापान के साथ केवल पारंपरिक उद्योगों की साझेदारी नहीं चाहता. भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में भी जापानी कंपनियों को लाने की कोशिश है. अगर इन क्षेत्रों में निवेश आता है तो यूपी में नई तकनीक के साथ नए तरह के कारोबार और रोजगार के अवसर भी बन सकते हैं.
युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह साझेदारी
नई कंपनियां आएंगी तो उन्हें काम करने वाले प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी. यही वजह है कि इस सम्मेलन में स्किल डेवलपमेंट को भी अहम जगह दी गई है. सरकार की कोशिश है कि कॉलेजों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बने. इसी सिलसिले में ग्रेटर नोएडा की गल्गोटिया यूनिवर्सिटी में अकादमिक और इंडस्ट्री के बीच संवाद होगा. इसमें बात होगी कि उद्योगों को किस तरह के कौशल वाले युवाओं की जरूरत है. शिक्षण संस्थान युवाओं को किस तरह तैयार कर सकते हैं. इसका सीधा फायदा आने वाले समय में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को मिल सकता है. अगर उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण मिलने लगे तो कंपनियों को भी कुशल कर्मचारी आसानी से मिल सकेंगे. इससे निवेश और रोजगार के बीच की दूरी कम हो सकती है.
जापान की नजर यूपी के पर्यटन पर भी
जापान और उत्तर प्रदेश की साझेदारी सिर्फ कारखानों और तकनीक तक सीमित नहीं रहने वाली है. पर्यटन को भी इसमें जगह दी गई है. जापान के साथ बौद्ध संस्कृति का गहरा जुड़ाव है. इसी वजह से वाराणसी. सारनाथ और कुशीनगर से जुड़े बौद्ध सर्किट को जापानी निवेशकों के सामने रखा जाएगा. यहां पर्यटन और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की संभावनाएं दिखाई जाएंगी. आगरा में भी पर्यटन और स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अवसर सामने रखे जाएंगे. इसका मतलब साफ है कि जापानी कंपनियों के लिए यूपी में कारोबार के मौके सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं हैं. पर्यटन और शहरों से जुड़े विकास कार्यों में भी निवेश की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.
पांच दिन में क्या होने वाला है
यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट की शुरुआत 18 अगस्त को दिल्ली से होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करेंगे. 19 अगस्त को नई दिल्ली में हाई लेवल सीईओ राउंडटेबल होगा. इसमें सरकार और जापान की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि आमने-सामने होंगे. निवेश के नए क्षेत्रों और तकनीकी सहयोग पर चर्चा होगी. इसके बाद 21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश सम्मेलन होगा. यहां G2B और B2B मैचमेकिंग सत्र होंगे. जापानी कंपनियां सीधे यूपी सरकार और भारतीय कंपनियों से बातचीत कर सकेंगी. दिल्ली के अलावा लखनऊ. ग्रेटर नोएडा. आगरा और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रमों का मकसद निवेशकों को यूपी के अलग-अलग अवसरों से परिचित कराना है.
असली परीक्षा घोषणा के बाद होगी
किसी भी निवेश सम्मेलन की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि कितनी कंपनियां आईं और कितने निवेश प्रस्ताव सामने आए. असली सफलता तब मानी जाती है जब प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं. यूपी सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है. इसी वजह से एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी भी कार्यक्रम का हिस्सा है. इसका मकसद यह दिखाना है कि निवेश को सिर्फ कागज पर रखने के बजाय परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. एस्कॉर्ट्स और मिंडा की परियोजनाएं शुरू होती हैं तो इनके साथ जुड़े दूसरे उद्योगों के लिए भी रास्ता खुल सकता है. रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं. उत्पादन शुरू हो सकता है. यही वह चरण होगा जहां निवेश सम्मेलन की असली तस्वीर सामने आएगी.
यूपी के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा
जापान के साथ यह साझेदारी यूपी के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकती है. बड़ी कंपनियों से निवेश आएगा. उनके साथ सप्लायर और सहायक उद्योग आ सकते हैं. नई तकनीक आने की संभावना है. युवाओं के लिए नए कौशल और रोजगार के अवसर बन सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉनिक्स. ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के रास्ते खुल सकते हैं. पर्यटन और स्मार्ट सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसका फायदा मिल सकता है.
यही वजह है कि 200 से ज्यादा जापानी कारोबारी प्रतिनिधियों का यूपी आना केवल एक निवेश खबर नहीं है. यह उस बड़े मॉडल की शुरुआत हो सकती है जिसमें एक कंपनी के साथ पूरा औद्योगिक नेटवर्क खड़ा हो. यीडा की 500 एकड़ की जापानी सिटी इस मॉडल का आधार बन सकती है. एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा जैसी कंपनियां इसकी शुरुआती बड़ी कड़ियां बन सकती हैं. इनके आसपास नए उद्योग खड़े हो सकते हैं. युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुल सकते हैं. तकनीक और कौशल का नया तालमेल बन सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिहाज से भी यह साझेदारी अहम है.