/EXPLAINER: जापान की कंपनियां यूपी में क्यों देख रही हैं बड़ा मौका? निवेश से आगे पूरी इकोनॉमी बदलने की तैयारी

अब सवाल आता है कि जापानी सिटी की जरूरत क्यों पड़ी. इसका जवाब सप्लाई चेन में छिपा है. किसी बड़े प्लांट को चलाने के लिए कई तरह के उत्पाद और सेवाओं की जरूरत होती है. अगर ये सभी चीजें आसपास उपलब्ध हों तो कंपनियों के लिए काम करना आसान होता है. यूपी सरकार इसी मॉडल को यीडा में विकसित करना चाहती है. 500 एकड़ में बनने वाली जापानी सिटी में बड़ी जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों को जगह देने की योजना है. इसका फायदा यह हो सकता है कि एक कंपनी के आने के बाद उससे जुड़े कई और कारोबार यहां पहुंचें. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ सकता है. छोटे और मध्यम उद्योगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं. सप्लाई चेन मजबूत हो सकती है. यही वजह है कि जापानी सिटी को केवल जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नहीं माना जा रहा है. इसे यूपी में जापानी मैन्युफैक्चरिंग का आधार बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.