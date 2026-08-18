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EXPLAINER: जापान की कंपनियां यूपी में क्यों देख रही हैं बड़ा मौका? निवेश से आगे पूरी इकोनॉमी बदलने की तैयारी

UP News: जापान की 200 से ज्यादा कंपनियां यूपी में निवेश के मौके तलाश रही हैं. इस साझेदारी से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलेगा. नई तकनीक आएगी. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे. 500 एकड़ की जापानी सिटी और 3,191 करोड़ की परियोजनाएं इस योजना की बड़ी कड़ियां हैं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 18, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:57 PM IST
EXPLAINER: जापान की कंपनियां यूपी में क्यों देख रही हैं बड़ा मौका? निवेश से आगे पूरी इकोनॉमी बदलने की तैयारी

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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