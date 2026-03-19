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हत्या या हादसा? रिश्तेदारी के बहाने ले गए युवक का सड़क किनारे मिला शव, जौनपुर में रहस्यमयी मौत से हड़कंप

Jaunpur News: जौनपुर जिले में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब बंधवा-बामी मार्ग पर सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ. सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और मामले की खबर तेजी से फैल गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:29 AM IST
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jaunpur murder mystery
jaunpur murder mystery

जौनपुर/अजीत सिंह: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की एक शांत सुबह उस वक्त सिहर उठी, जब बंधवा-बामी मार्ग पर सड़क किनारे एक युवक का निर्जीव शरीर मिला. सुबह की ठंडी हवा में अचानक फैली इस खबर ने पूरे इलाके को बेचैन कर दिया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर यह हुआ कैसे?

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना मछलीशहर कोतवाली क्षेत्र के अलापुर गांव के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान पल्टूपुर गांव निवासी सौरभ के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, युवक को बीती रात एक अन्य युवक अपने साथ रिश्तेदारी का हवाला देकर ले गया था.

पुलिस ने संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला सड़क दुर्घटना का है या फिर किसी साजिश के तहत हत्या की गई है. 

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शव को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए
घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

स्कूल में शिक्षिकाओं का बवाल बच्चों के सामने भिड़ंत
वहीं जौनपुर के शाहगंज ब्लॉक के कुहिया क्षेत्र के एक कम्पोजिट विद्यालय में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब दो महिला शिक्षिकाओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम कक्षा में मौजूद बच्चों के सामने हुआ, जिससे स्कूल का माहौल पूरी तरह प्रभावित हो गया.

बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद अचानक उग्र हो गया. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई. इसी दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने सहायक शिक्षिका पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि घटना के दौरान उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उन्हें चोटें आईं.

घटना स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद बताई जा रही है, जिसे जांच में अहम साक्ष्य माना जा रहा है.
हालांकि, घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई न होने से मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है. पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग की है. 

वहीं, शिक्षा विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और सवाल उठ रहे हैं कि जहां बच्चों को संस्कार और अनुशासन सिखाया जाता है, वहीं इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं.

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