झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, गूंजा ‘धन्यवाद योगी जी’ का नारा

सावन के महीने में झांसी में गुरुवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ. मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से शुरू हुई यात्रा झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई. शहर में कांवड़ यात्रा के प्रवेश के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कई स्थानों पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा की गई. बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान आकर्षक झांकियां भी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहीं.