झांसी में भव्य कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा, गूंजा ‘धन्यवाद योगी जी’ का नारा

राज्य चुनें
सावन के महीने में झांसी में गुरुवार को भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ. मध्य प्रदेश के ओरछा धाम से शुरू हुई यात्रा झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई. शहर में कांवड़ यात्रा के प्रवेश के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भेजे गए राजकीय हेलीकॉप्टर से कई स्थानों पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा की गई. बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए. इस दौरान आकर्षक झांकियां भी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र रहीं.
ओरछा धाम से शुरू हुई कांवड़ यात्रा झांसी शहर में पहुंची तो श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई. लखनऊ से आए विशेष हेलीकॉप्टर में झांसी के मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे और आईजी आकाश कुलहरि सवार हुए. दोनों अधिकारियों ने सिद्धेश्वर मंदिर, इलाइट चौराहे समेत कई स्थानों पर कांवड़ यात्रियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया. हेलीकॉप्टर ने शहर में कई चक्कर लगाए और अलग-अलग स्थानों पर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए.
ओरछा से झांसी तक भव्य यात्रा
कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए. यात्रा के दौरान विभिन्न झांकियां भी निकाली गईं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. सावन के महीने में आयोजित इस यात्रा को लेकर शहर में श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आया. कांवड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालु यात्रा के दौरान धार्मिक माहौल में आगे बढ़ते रहे और सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन किया.
हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा
सिद्धेश्वर मंदिर और इलाइट चौराहे समेत कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई. मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे और आईजी आकाश कुलहरि ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों का स्वागत और अभिनंदन किया. शहर में हेलीकॉप्टर के कई चक्कर लगाने के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों ने भी इस दृश्य को देखा. कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए की गई इस पुष्पवर्षा से माहौल और भव्य हो गया.
इलाइट चौराहे पर गूंजा नारा
इलाइट चौराहे पर पुष्पवर्षा के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. यहां उपस्थित जनसमूह ने ‘धन्यवाद योगी जी’ का उद्घोष किया. हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाए जाने के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह नजर आया. यात्रा में बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा और बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के अध्यक्ष संजीव श्रृंगीऋषि समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे.
श्रद्धालुओं के स्वागत में प्रशासन
झांसी में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी रही. मंडलायुक्त और आईजी ने स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया. ओरछा धाम से शुरू हुई यात्रा का सिद्धेश्वर मंदिर पर समापन हुआ. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की बड़ी भागीदारी, धार्मिक झांकियां और हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा इस कांवड़ यात्रा के प्रमुख आकर्षण रहे.