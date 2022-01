हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामला: जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: हेट स्पीच मामले में यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिज़वी उर्फ़ जितेंद्र नारायण त्यागी (Wasim Rizvi arrested) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने हरिद्वार-यूपी की सीमा पर स्थित नारसन बॉर्डर से जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया है. उनकी गिरफ्तारी हरिद्वार में हुई धर्म संसद के दौरान मंच से आपत्तिजनक बयान को लेकर हुई है. हेट स्पीच मामले में हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. बता दें, मामले में एसआइटी भी जांच कर रही है.

Uttarakhand Police have arrested Wasim Rizvi alias Jitendra Tyagi in connection with the Haridwar 'Dharm Sansad' hate speech case from Narsan border, Roorkee: Swatantra Kumar, SP City Haridwar pic.twitter.com/LrtYBIjid5

