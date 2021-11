पेंशनर्स को राहत: जीवनसाथी की पेंशन के लिए Joint Bank अकाउंट जरूरी नहीं, सरकार ने दी नियमों में ढील

लखनऊ: केंद्रीय कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने शनिवार को जीवनसाथी की पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण सूचना दी. उन्होंने कहा कि अब जीवनसाथी की पेंशन के लिए ज्वाइंट बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं है. कुछ परिस्थितियों में इस नियम में कुछ छूट दी जा सकती है. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा पेंशनभोगी कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों के जीवन को सुगम बनाने का काम किया है.

अब ज्वाइंट खाता होना अनिवार्य नहीं

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कार्यालय प्रमुख इस बात से संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए अपने पति या पत्नि के साथ ज्वाइंट खाता खोलना संभव नहीं है तो उन्हें इस नियम में छूट दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाली एंजेंसी-बैंकों को ये सूचना जारी कर दी गई है कि अगर पति या पत्नी परिवार पेंशन के क्रेडिट के लिए वर्तमान संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंको द्वारा उन पर नया खाता खोलने के लिए दवाब नहीं बनाया जा सकता है.

साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हांलाकि पति-पत्नी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता होना जरूरी है. यह उनके पति या पत्नी के साथ खोला जाएगा जिनके पक्ष में पेंशन भुगतान आदेश में पारिवारिक पेंशन की परमिशन दी गई है. यह अकाउंट 'former or survivor' और 'either or survivor' कैटिगरी में होता है. यह पेंशनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है.

क्यों खोला जाता है संयुक्त खाता?

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ज्वाइंट अकाउंट इसलिए खुलवाया जाता है, जिससे पेंशनर की मौत हो जाने पर स्पाउस को पेंशन मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं हो. इसका उद्देश्य पेंशनर्स को राहत देना है ना कि उनके लिए परेशानियों को पैदा करना है.

