कैलाश मानसरोवर यात्रियों को बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने दिए 1-1 लाख रुपये की सौगात

Lucknow News: कैलाश मानसरोवर यात्रियों को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर के 555 यात्रियों को एक लाख रुपये की सहायता राशि वितरण की है. इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रामेश्वर यात्रा की भी सुविधा लाने का ऐलान किया. सीएम योगी ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 555 श्रद्धालुओं को एक एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है. यूपी की योगी सरकार तीर्थ यात्रियों को प्रोत्साहित करने और उनकी यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह सहायता राशि प्रदान की है. सरकार के इस फैसले से धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा.

कठिन और खर्चीली होती है कैलाश मानसरोवर यात्रा

इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है. यह यात्रा कठिन और खर्चीली होती है. ऐसे में सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है. सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रियों को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार धार्मिक स्थलों के विकास, तीर्थ यात्राओं को सुविधाजनक बनाने और श्रद्धालुओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है.

कैसे करें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन

आप भी योगी सरकार के इस योजना का लाभ पा सकते हैं. इसके लिए श्रद्धालुओं को www.updharmarthkarya.in पर आवेदन करना होगा. धर्मार्थ निदेशालय के परीक्षण के बाद पात्र यात्रियों के बैंक खाते में एक एक लाख रुपये सरकार भेजेगी. भारत सरकार की ओर से आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्त्रोतों से और प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के जरिए यात्रा पूरी करने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

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इन दस्तावेजों की होती है जरूरत

यात्रियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट पर तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा. साथ ही एक फोटो, आधारकार्ड, पैनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और वीजा, बैंक खाते की जानकारी, यात्रा पूरी करने का प्रमाण पत्र देना होगा. इन दस्तावेजों की जांच के बाद अनुदान का पैसा सीधे यात्री के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे.

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