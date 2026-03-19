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अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे दोस्तों की 'यमराज' से मुलाकात! बेकाबू ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा

Kanpur Road Accident: उत्तर प्रदेश के कानपुर में अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे तीन दोस्तों को ट्रक ने रौंद डाला. बाइक पर जा रहे तीनों युवकों की मौत के से कई परिवारों में कोहराम मच गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 19, 2026, 05:20 PM IST
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कानपुर में ट्रक ने 3 युवकों को कुचला
कानपुर में ट्रक ने 3 युवकों को कुचला

Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. तीनों युवक एक अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे.

अंतिम संस्कार में जाते वक्त मौत
यह हादसा घाटमपुर थाना क्षेत्र के रेउना इलाके में मुगल रोड पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, नौबस्ता क्षेत्र निवासी 60 वर्षीय प्रेमा देवी का बुधवार रात बीमारी के चलते निधन हो गया था. गुरुवार दोपहर परिवार और परिचित लोग उनका अंतिम संस्कार करने मूसानगर के यमुना घाट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हो गया. 

ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा
बताया जा रहा है कि मोहल्ले के रहने वाले बलवान (35), उनके चचेरे भाई अजय कुमार (32) और सूरज (29) एक ही बाइक पर सवार होकर अंतिम संस्कार में शामिल होने निकले थे. जैसे ही वे शाखा जनवारा गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. 

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टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक टैंकर के नीचे फंस गए और करीब 100 मीटर तक घसीटते चले गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा बेहद भयावह था—शव बुरी तरह कुचल गए और सड़क पर खून फैल गया. तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों ने लगाया रोड पर जाम
हादसे के बाद टैंकर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए. अपनों की मौत से गुस्साए लोगों ने मुगल रोड पर जाम लगा दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. 

पुलिस ने मौके पर पहुंच स्थिति संभाली
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है. एक ही परिवार और मोहल्ले के तीन युवकों की एक साथ मौत ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है. 

Watch Video: बेकाबू तेज रफ्तार कार का सड़क पर कोहराम! सड़क किनारे खड़े लोगों को खिलौनों की तरह उड़ाया

ये भी पढ़ें: ट्रक का टायर फटते ही सड़क पर कोहराम! डिवाइडर के टुकड़े करते हुए पलट गया

 

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