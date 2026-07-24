कांवड़ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर नजर! ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी एक्शन

Kanwar Yatra 2026: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व है. ऐसे में यात्रा के दौरान आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो. कानून-व्यवस्था से लेकर यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई, खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर प्रशासन को लगातार नजर रखनी होगी. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि माहौल खराब करने, अफवाह फैलाने, मिलावट करने, सामान महंगा बेचने या जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.