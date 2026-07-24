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कांवड़ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर नजर! ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी एक्शन

Kanwar Yatra 2026: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:23 PM IST
कांवड़ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर नजर! ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी एक्शन

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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