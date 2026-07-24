कांवड़ यात्रा में चप्पे-चप्पे पर नजर! ड्रोन-CCTV से होगी निगरानी, फेक न्यूज फैलाने वालों पर भी एक्शन

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Kanwar Yatra 2026: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में उन्होंने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बड़ा पर्व है. ऐसे में यात्रा के दौरान आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सम्मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को रास्ते में किसी तरह की परेशानी न हो. कानून-व्यवस्था से लेकर यातायात, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई, खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता और दूसरी जरूरी सुविधाओं पर प्रशासन को लगातार नजर रखनी होगी. उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि माहौल खराब करने, अफवाह फैलाने, मिलावट करने, सामान महंगा बेचने या जानबूझकर अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
श्रावण से लेकर रक्षाबंधन तक कई बड़े आयोजनों पर नजर
शुक्रवार देर शाम हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सिर्फ कांवड़ यात्रा ही नहीं, बल्कि आने वाले कई महत्वपूर्ण पर्वों को लेकर भी तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में श्रावण मास, श्रावणी शिवरात्रि, चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस, बरावफात और रक्षाबंधन के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद कर तैयारियों का जायजा लिया. बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकार को तैयारियों की जानकारी दी. वहीं मेरठ मंडल के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी विस्तृत कार्ययोजना भी मुख्यमंत्री के सामने रखी.
मेरठ का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी
कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने मेरठ जोन की कार्ययोजना को प्रदेश के बाकी पुलिस जोन के साथ साझा करने के निर्देश दिए हैं. उनका मकसद साफ है कि कांवड़ यात्रा जहां से भी गुजरे, वहां व्यवस्थाओं में ज्यादा अंतर नजर न आए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कांवड़ यात्रा केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है. रुहेलखंड से लेकर ब्रज, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं. ऐसे में हर जिले में सुरक्षा और सुविधा का स्तर बेहतर होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को कांवड़ संघों से लगातार संपर्क में रहने को कहा. साथ ही शिविर लगाने वाले लोगों का सत्यापन समय से पूरा करने और यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियों की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए, ताकि ऐन वक्त पर किसी तरह की परेशानी सामने न आए.
हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड से भी तालमेल
कांवड़ यात्रा कई राज्यों से होकर गुजरती है. इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के साथ-साथ हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ भी बेहतर तालमेल बनाने को कहा है. कांवड़ की निर्धारित ऊंचाई और यात्रा से जुड़े नियमों का पालन कराने के लिए दूसरे राज्यों के प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के कांवड़ संघों से भी संवाद बनाए रखना जरूरी है. अगर किसी स्तर पर कोई समस्या सामने आती है तो उसका समाधान पहले ही कर लिया जाए, ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े.
सड़क खराब मिली तो तुरंत कराएं मरम्मत
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के रास्तों को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन रास्तों पर सड़कें खराब हैं, वहां मरम्मत का काम तुरंत पूरा कराया जाए. यात्रा मार्गों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, ताकि रात के समय भी कांवड़ियों को परेशानी न हो. इसके अलावा जगह-जगह साफ-सफाई, पीने का पानी और सार्वजनिक शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रद्धालुओं को लंबी यात्रा के दौरान जरूरी सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े.
स्वास्थ्य शिविरों में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था
कांवड़ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष जोर दिया. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ रहने के निर्देश दिए हैं. यात्रा मार्गों पर लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप सिर्फ कागजों पर न रहें, बल्कि वहां डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और जरूरी दवाएं उपलब्ध रहें. मुख्यमंत्री ने खास तौर पर एंटी वेनम और एंटी रैबीज इंजेक्शन समेत जरूरी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए. इसका मकसद यह है कि किसी श्रद्धालु को सांप या किसी जानवर के काटने जैसी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके.
महिलाओं के लिए घाटों पर बनेंगे चेंजिंग रूम
घाटों पर सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए. प्रमुख घाटों पर महिलाओं के लिए अलग चेंजिंग रूम बनाने को कहा गया है. इसके साथ ही सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. लाउडस्पीकर के जरिए भजन और धार्मिक संगीत के साथ-साथ जरूरी सूचनाएं भी समय-समय पर श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाएंगी. इससे भीड़ को नियंत्रित करने और किसी आपात स्थिति में लोगों तक सूचना पहुंचाने में मदद मिलेगी.
खाने में मिलावट और ओवररेटिंग पर सख्ती
कांवड़ यात्रा के दौरान खान-पान की दुकानों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा को लेकर साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को खराब या मिलावटी खाना किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं. अगर किसी दुकान पर गंदगी, मिलावट या सामान की ज्यादा कीमत वसूलने की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालकों का नाम साफ तौर पर प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके.
यात्रा के दौरान मांस और शराब की दुकानें रहेंगी बंद
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनी रहे. इसके साथ ही डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज भी तय मानकों के अनुसार रखने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानफोड़ू आवाज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.
ड्रोन और CCTV से होगी निगरानी
कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील इलाकों पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी. इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी लगातार निगरानी की जाएगी. पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों और संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों का फोकस यह सुनिश्चित करने पर है कि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.
फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर भी शिकंजा
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रामक और फर्जी खबरों की लगातार निगरानी की जाए. अगर कोई गलत सूचना सामने आती है तो उसका तुरंत खंडन किया जाए और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाकर सामाजिक माहौल खराब करने या लोगों को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
नदियों का जलस्तर बढ़ा, घाटों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
बारिश के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नदियों के बढ़ते जलस्तर पर भी चिंता जताई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इलाकों में नदी का पानी बढ़ रहा है, वहां घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम मजबूत किए जाएं. जिन इलाकों में बाढ़ या कटान का खतरा है, वहां पहले से ही जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं. स्थानीय प्रशासन को लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है.
VIP कार्यक्रमों से आम श्रद्धालुओं को न हो परेशानी
मुख्यमंत्री ने VIP मूवमेंट को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में VIP कार्यक्रम या आवागमन है तो इसकी जानकारी पहले से संबंधित अधिकारियों के पास होनी चाहिए. कोशिश यह हो कि VIP कार्यक्रमों के कारण आम श्रद्धालुओं की यात्रा और आवाजाही प्रभावित न हो.
जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद रखें अधिकारी
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाए और उन्हें सरकार के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए. साथ ही स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को भी गंभीरता से लेते हुए व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए.
चकबंदी विवादों का निष्पक्ष समाधान हो
मुख्यमंत्री ने राजस्व मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए. खासतौर पर चकबंदी से जुड़े विवादों को लेकर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फैसला पूरी निष्पक्षता और मेरिट के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि जमीन और चकबंदी से जुड़े विवाद किसी भी स्थिति में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह नहीं बनने चाहिए. अधिकारियों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करने और समय पर समाधान निकालने के निर्देश दिए गए.
कोटेदारों के उत्पीड़न की शिकायत पर CM योगी सख्त
बैठक में कुछ जिलों से कोटेदारों के उत्पीड़न की शिकायतों का मामला भी उठा. मुख्यमंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिला पूर्ति अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं. अगर किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही विजिलेंस जांच कराकर कानूनी और विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.
बिजली की ओवर बिलिंग पर भी मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया. उन्होंने पावर कॉरपोरेशन के सभी डिस्कॉम को निर्देश दिया कि अगर किसी उपभोक्ता को गलत या ज्यादा बिल मिला है तो उसकी शिकायत का तुरंत समाधान किया जाए. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिजली विभाग की तकनीकी खामी का बोझ आम उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता. हर व्यक्ति से उसके वास्तविक बिजली इस्तेमाल के हिसाब से ही बिल लिया जाना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.