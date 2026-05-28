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कसमंडी किला विवाद में नया मोड़! लाखन आर्मी ने लगाए धर्मांतरण के गंभीर आरोप

Kasmandi Fort Dispute: लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में स्थित कसमंडी किला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पिछले कई महीनों से चर्चा में बने इस मामले में अब लाखन आर्मी की एंट्री ने विवाद को नया आयाम दे दिया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 28, 2026, 05:16 PM IST
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कसमंडी किला विवाद में नया मोड़! लाखन आर्मी ने लगाए धर्मांतरण के गंभीर आरोप

Kasmandi Fort Dispute: लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में स्थित कसमंडी किला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पिछले कई महीनों से चर्चा में बने इस मामले में अब लाखन आर्मी की एंट्री ने विवाद को नया आयाम दे दिया है. संगठन ने मलिहाबाद थाने में शिकायत देकर मौलाना जमील अहमद पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. लाखन आर्मी का आरोप है कि ऐतिहासिक महत्व वाले इस स्थल पर धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियां चलाई जा रही हैं. साथ ही बिना मान्यता के मदरसा संचालित किए जाने का भी दावा किया गया है. शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर भी सबकी नजरें टिक गई हैं.

'यह हमारे पूर्वजों की विरासत है'

लाखन आर्मी ने अपनी शिकायत में कहा है कि कसमंडी स्थित यह किला पासी समाज के पूर्वज महाराज कंस पासी से जुड़ा हुआ है. संगठन का दावा है कि यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि पासी समाज और कई अन्य हिंदू समुदायों की आस्था और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है. संगठन का कहना है कि इस किले से समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इसलिए यहां होने वाली किसी भी गतिविधि को लेकर लोगों में संवेदनशीलता स्वाभाविक है. इसी वजह से उन्होंने पूरे मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है.

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मौलाना पर क्या हैं आरोप?

शिकायत में कहा गया है कि करीब तीन साल पहले बहराइच के रहने वाले मौलाना जमील अहमद कसमंडी किले के परिसर में रहने लगे थे. लाखन आर्मी का आरोप है कि इसके बाद किले के एक हिस्से की सफाई कर वहां नमाज पढ़ने की शुरुआत की गई. संगठन का दावा है कि धीरे-धीरे उस स्थान को धार्मिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच प्रशासन के स्तर पर की जानी बाकी है.

मदरसे को लेकर भी उठे सवाल

लाखन आर्मी ने अपनी शिकायत में किले के पास संचालित एक संस्थान का भी जिक्र किया है. संगठन का आरोप है कि 'सुलेमानिया स्कूल' नाम से एक मदरसा बिना मान्यता के चलाया जा रहा है. शिकायत में दावा किया गया है कि बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर उनका "ब्रेनवॉश" कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है. संगठन ने इन आरोपों की जांच कराए जाने और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इलाके में बढ़ी चर्चा और सियासी हलचल

धर्मांतरण और मदरसे को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद इलाके में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय स्तर पर लोग इस विवाद को लेकर अलग-अलग राय रख रहे हैं. लाखन आर्मी का कहना है कि अगर समय रहते इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. संगठन ने इसे कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा मुद्दा बताया है.

आखिर क्या है पूरा कसमंडी किला विवाद?

दरअसल, कसमंडी किला विवाद कोई नया मामला नहीं है. पिछले कुछ समय से इस ऐतिहासिक स्थल को लेकर पासी समाज और मुस्लिम पक्ष के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं. पासी समाज का दावा है कि यह किला महाराज कंस पासी का है और उनकी ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है. समाज के लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने यहां कब्जा कर लिया है, नमाज पढ़ी जा रही है और परिसर के आसपास कब्रिस्तान विकसित करने की कोशिश हो रही है. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस स्थान पर लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है और उनके दावे भी पुराने हैं. यही वजह है कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों को सही बता रहे हैं.

प्रशासन ने क्या कदम उठाए?

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पहले ही सतर्क रुख अपना चुके हैं. अधिकारियों ने दोनों पक्षों से किले के अंदर और आसपास किसी भी तरह की नई धार्मिक गतिविधि नहीं करने को कहा है. इससे पहले पासी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेज चुके हैं. उन्होंने पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच कराकर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर फैसला लेने की मांग की थी.

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

फिलहाल कसमंडी किला विवाद में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है. लाखन आर्मी की शिकायत के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. अब सभी की नजर पुलिस और प्रशासन की जांच पर टिकी है. किले के स्वामित्व, धार्मिक गतिविधियों और धर्मांतरण जैसे आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी.

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