कसमंडी किला विवाद में नया बवाल! AIMIM नेता के बयान पर भड़की लाखन आर्मी

Kasmandi Fort Dispute: लखनऊ के मलिहाबाद स्थित कसमंडी किला विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. इस बार विवाद की वजह किले को लेकर चल रहा पुराना दावा नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो में दिया गया बयान है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे इस वीडियो में AIMIM के यूपी सेंट्रल जोन अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी कसमंडी विवाद पर अपनी राय रखते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. बयान को लेकर विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है. वहीं, लाखन आर्मी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बयान में क्या कहा गया?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शेख ताहिर सिद्दीकी कसमंडी विवाद पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में उन्होंने कहा कि, "इनके हिंदू देवी-देवताओं को हमारे मकबरे और मस्जिद ही क्यों पसंद आते हैं?". अपने बयान के दौरान उन्होंने देश के कुछ अन्य चर्चित धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों का भी जिक्र किया. वीडियो वायरल होने के बाद इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. समर्थक और विरोधी दोनों पक्ष अपनी-अपनी राय रख रहे हैं.

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लाखन आर्मी ने जताई नाराजगी

AIMIM नेता के बयान के बाद लाखन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कसमंडी स्थित यह किला उनके पूर्वज महाराज कंस पासी की विरासत है और वहां भगवान शिव का मंदिर भी मौजूद है. सूरज पासी का कहना है कि पासी समाज लंबे समय से इस स्थल को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर मानता आया है. उन्होंने कहा कि समाज अपनी विरासत से जुड़े इस स्थान को लेकर लगातार आवाज उठाता रहेगा.

बयानबाजी से बढ़ सकती है संवेदनशीलता

लाखन आर्मी ने कहा कि कसमंडी जैसे संवेदनशील मामलों में सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को सोच-समझकर बयान देना चाहिए. संगठन का कहना है कि किसी भी पक्ष की ओर से दिए गए तीखे बयान माहौल को और अधिक संवेदनशील बना सकते हैं. स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों का मानना है कि विवादित बयानबाजी की बजाय मामले का समाधान तथ्यों, इतिहास और प्रशासनिक जांच के आधार पर होना चाहिए.

इसी बीच धर्मांतरण के आरोपों ने बढ़ाई चर्चा

कसमंडी विवाद में हाल ही में एक और नया पहलू सामने आया है. लाखन आर्मी ने मलिहाबाद थाने में शिकायत देकर मौलाना जमील अहमद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. संगठन का आरोप है कि ऐतिहासिक स्थल के आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए. शिकायत में बिना मान्यता के मदरसा चलाने और धर्मांतरण से जुड़े आरोप भी लगाए गए हैं. संगठन ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जानी बाकी है.

तीन साल पहले से शुरू हुआ नया विवाद

शिकायत में दावा किया गया है कि करीब तीन साल पहले बहराइच निवासी मौलाना जमील अहमद किले के परिसर से जुड़े क्षेत्र में रहने लगे थे. लाखन आर्मी का आरोप है कि इसके बाद वहां धार्मिक गतिविधियों का दायरा बढ़ा. संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि किले के पास 'सुलेमानिया स्कूल' नाम से एक मदरसा संचालित किया जा रहा है. शिकायत में कहा गया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके.

आखिर क्या है कसमंडी किला विवाद?

कसमंडी किला विवाद पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है. विवाद की जड़ एक पुराने किले के स्वामित्व और उससे जुड़े ऐतिहासिक दावों में है. पासी समाज का कहना है कि यह किला महाराज कंस पासी का ऐतिहासिक किला है और उनकी विरासत का हिस्सा है. समाज के लोगों का आरोप है कि इस स्थल पर कब्जा किया गया है और वहां ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि उस स्थान पर लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है और उनका संबंध भी इस स्थल से पुराना है. यही वजह है कि दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं.

प्रशासन पहले ही लगा चुका है रोक

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पहले ही एहतियाती कदम उठा चुका है. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को किले के अंदर और उसके आसपास किसी भी नई धार्मिक गतिविधि से दूर रहने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. किसी भी दावे या आरोप पर निर्णय तथ्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा.