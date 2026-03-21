Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3148668
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

कौशांबी में ईद पर दिखा अलग नजारा, शिया समुदाय ने काली पट्टी बांध अदा की नमाज, जानिए इसकी वजह...

Kaushambi News: कौशांबी से ईद की नमाज के दौरान एक अलग तस्वीर सामने आई है. यहां शिया समुदाय ने जामा मस्जिद में अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की. बताया जा रहा है कि यह काली पट्टी एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध और दुख जताने के लिए बांधी गई थी. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kaushambi News
Kaushambi News

Kaushambi News: आज देशभर में ईद की धूम मची हुई है. पूरे उत्तर प्रदेश में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. इस बीच कौशांबी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है. यहां शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने बाजू में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की. उन्होंने शिया धर्म गुरु सैयद अली खामेनेई की शहादत और ईरान व फिलिस्तीन मे शहीद हुए बच्चों को याद किया.

अमन-चैन और इंसानियत की सलामती की दुआ
नमाज के बाद नमाजियों ने अमन-चैन और इंसानियत की सलामती की दुआ की. जानकारी के मुताबिक, जिला मुख्यालय मंझनपुर स्थित शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. नमाज के दौरान नमाजियों ने अपनी बाजू में काली पट्टी बांध रखी थी. बताया जा रहा है कि यह काली पट्टी एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध और दुख जताने के लिए बांधी गई थी.

क्यों बांधी बाजू पर काली पट्टी?
नमाज के बाद मौलाना ने अपने खुतबे में दुनिया में अमन और भाईचारे की अपील की. उनका कहना है कि काली पट्टी बांधकर यह संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में हो रही ज्यादतियों और बेगुनाह लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं. साथ ही हम सभी से अमन और इंसाफ की दुआ भी कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं सैयद अली खामेनेई?
आपको बता दें, सैयद अली ख़ामेनेई एक प्रमुख ईरानी शिया धर्मगुरु और राजनेता थे, जिन्होंने 1989 से 28 फरवरी 2026 तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया. 1981-1989 तक राष्ट्रपति रहने के बाद वे अपने निधन तक देश के सबसे शक्तिशाली नेता बने रहे, जिनका शासन कड़े इस्लामिक सिद्धांतों और अमेरिका-इजरायल के प्रति मुखर विरोध पर आधारित रहा.

इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों में निधन
28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों में उनका निधन हो गया, जिसके बाद मध्य पूर्व में व्यापक शोक और संघर्ष की स्थिति बनी. वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिया समुदाय ने अपना विरोध दर्ज कराया था. अब कौशांबी में शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने बाजू में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की. 

यह भी देखिए: Kanpur Mosque Fight: हुसैनी मस्जिद में हुई मारपीट, जुमे की नमाज के बाद नमाजियों में जमकर चले लात-घूसे

यह भी पढ़िए: यूपी के हर शहर में ईद की रौनक, मस्जिदों में उमड़ेगी आस्था, अमन और चैन के लिए एक साथ उठेंगे हजारों हाथ

TAGS

kaushambi newsEid 2026Eid prayersShia communityblack armbands

Trending news

agra road accident
कैला देवी से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी पेड़ से टकराई, परिवार के 5 लोगों की मौत
Saharanpur news
देख लो दहेज लोभियों, मेजर ने 1 रुपये और नारियल पर किया विवाह
mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे