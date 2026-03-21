कौशांबी में ईद पर दिखा अलग नजारा, शिया समुदाय ने काली पट्टी बांध अदा की नमाज, जानिए इसकी वजह...

Kaushambi News: आज देशभर में ईद की धूम मची हुई है. पूरे उत्तर प्रदेश में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है. इस बीच कौशांबी से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है. यहां शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने बाजू में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की. उन्होंने शिया धर्म गुरु सैयद अली खामेनेई की शहादत और ईरान व फिलिस्तीन मे शहीद हुए बच्चों को याद किया.

अमन-चैन और इंसानियत की सलामती की दुआ

नमाज के बाद नमाजियों ने अमन-चैन और इंसानियत की सलामती की दुआ की. जानकारी के मुताबिक, जिला मुख्यालय मंझनपुर स्थित शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. नमाज के दौरान नमाजियों ने अपनी बाजू में काली पट्टी बांध रखी थी. बताया जा रहा है कि यह काली पट्टी एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध और दुख जताने के लिए बांधी गई थी.

क्यों बांधी बाजू पर काली पट्टी?

नमाज के बाद मौलाना ने अपने खुतबे में दुनिया में अमन और भाईचारे की अपील की. उनका कहना है कि काली पट्टी बांधकर यह संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया में हो रही ज्यादतियों और बेगुनाह लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं. साथ ही हम सभी से अमन और इंसाफ की दुआ भी कर रहे हैं.

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कौन हैं सैयद अली खामेनेई?

आपको बता दें, सैयद अली ख़ामेनेई एक प्रमुख ईरानी शिया धर्मगुरु और राजनेता थे, जिन्होंने 1989 से 28 फरवरी 2026 तक ईरान के दूसरे सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया. 1981-1989 तक राष्ट्रपति रहने के बाद वे अपने निधन तक देश के सबसे शक्तिशाली नेता बने रहे, जिनका शासन कड़े इस्लामिक सिद्धांतों और अमेरिका-इजरायल के प्रति मुखर विरोध पर आधारित रहा.

इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों में निधन

28 फरवरी 2026 को इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों में उनका निधन हो गया, जिसके बाद मध्य पूर्व में व्यापक शोक और संघर्ष की स्थिति बनी. वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिया समुदाय ने अपना विरोध दर्ज कराया था. अब कौशांबी में शिया जामा मस्जिद में ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने बाजू में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की.

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