UP IT RAID पर बोले KP Maurya- 'दाल में कुछ काला है', जानें कन्नौज में क्या बोले Akhilesh Yadav

UP Assembly Election 2022: उत्तर-प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे सूबे में सियासी सरगर्मी तेज होते जा रही है. मतदाताओं को लुभाने के लिए सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेता प्रदेश में लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं. इसी क्रम में यूपी के जौनपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य (Deputy CM Keshav Maurya) जन विश्वास यात्रा की रैली को संबोधित करने शनिवार को पहुंचे. यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) से ठीक पहले प्रदेश में 50 जगह इनकम टैक्स की छापेमारी (UP IT RAID) को लेकर मौर्य ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सपा यदि छापेमारी का स्वागत करने के बजाय विरोध कर रही है तो निश्चित रूप से ये दिखा रहा है कि दाल में कुछ काला है.

'दाल में कुछ काला है'

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छापेमारी को लेकर कहा कि जांच एजेंसियां अगर छापेमारी नहीं करती तो गरीब कल्याण का पैसा तहखाना में से कैसे निकलता. तहखाने में से जो ये पैसा 280 करोड़ रुपये बरामद हुआ है. ये कहा से बरामद होता. समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भ्रष्टाचार किया है. उसका खुलासा हुआ है. और जो छापे की कार्रवाई जो चल रही होगी और मैनें भी सुना है छापे की कार्रवाई का अगर सपा स्वागत करने की जगह उसपर कोई बयान दे रही है तो दाल में कुछ काला है. उन्होंने कहा कि सपा का बयान चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह है. समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहीं से भी छापेमारी का स्वागत नहीं किया है. उल्टे सपा के लोग छापेमारी का विरोध ही कर रहे हैं.

पुष्पराज जैन के ठिकानों पर IT का RAID

यूपी के इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Perfume Businessman Piyush Jain) के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद 2021के आखिरी दिन यानी आज कानपुर, कन्नौज के साथ-साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी हो गई. सभी जगहों पर इत्र कारोबारियों के ठिकाने हैं. सिर्फ यूपी मे ही 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है. शुक्रवार को हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन (Pushpraj Jain) का है. पुष्पराज जैन उर्फ पंपी समाजवादी पार्टी से MLC हैं. पंपी जैन (Pumpi Jain) वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के हाथों समाजवादी इत्र (Samajwai Itra) लॉन्च कराया था. पुष्पराज कन्नौज (Pushpraj Jain Kannauj) में उसी इलाके में रहते हैं जहां पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है. पंपी जैन के अलावा भी कई इत्र कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी है.

क्या बोले अखिलेश यादव?

वहीं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्पराज जैन के इलाके पर हो रही छापेमारी को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और दिल्ली से जब भी भारतीय जनता पार्टी का यूपी में कार्यक्रम होता है लगता है कि अपने साथ में इन विभागों को भी बुलाते हैं.

WATCH LIVE TV