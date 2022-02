Can you find? सोशल मीडिया पर यूं तो Find The Object Puzzle जैसे गेम्स को लोग काफी पंसद करते हैं. यकीनन आपकी निगाह भी जब कभी इस पर पड़ती होगी तो आप भी इसका हिस्सा बन जाते होंगे. ऐसे गेम्स लोगों द्वारा काफी पंसद किए जाते हैं और इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं. इस तरह के Puzzle Games हमने आपके लिए शुरू किए हैं. इस कड़ी में भी हम आपके लिए ऐसी तस्वीरें लेकर आएं है जो साबित कर देंगी कि आपका दिमाग बीरबल को मात दे सकता है.

पहेली को सॉल्व करना किसे अच्छा नहीं लगता, अगर आप भी इसमें रुचि रखते हैं तो फिर इसके लिए तैयार हो जाइए. खुफियापंती वाला माइंड रखने वाले तो इससे बिलकुल भी दूर नहीं रह सकते.अगर आप भी इसमें रुचि रखते हैं तो खूब मजा आने वाला है.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है.ये बताना मुश्किल है कि इस फोटो को किसने और कहां पर खींचा.अगर आप अपने दिमाग की कसरत करना चाहते हैं तो फटाफट इस तस्वीर में छिपी तस्वीर को ढूंढकर दिखाएं..बात करते हैं पहली तस्वीर की..ये एक पार्क की तस्वीर और इसमें ही लड़की छिपी है.

जरा ध्यान से देखिए, कुछ नजर आया आपको…! देखिए कुछ तो नजर आने वाला है....इस तस्‍वीर में एक लड़की छिपी हुई है,बस उसको ही ढूंढना है कि वो कहां है....करिए कोशिश करिए...

पहली तस्वीर

इस फोटो में ढूंढें कहां है लड़की?

नहीं दिखी तो देखें नीचे

अगर आपको अब तक लड़की नहीं मिली तो देखिए..देखिए पेड़ के नीचे लड़की की आकृति दिखाई दे रही है....अब हमने आपको बता दिया है और आप अब बिना देर किए पहली तस्वीर में उसको ढूंढ लेंगे..

दूसरी तस्वीर

अब आते हैं दूसरी तस्वीर की तरफ....इस तस्वीर में आपको एक नीली जीभ वाले सांप को ढूंढना है. ये बहुत ही दिमागी कसरत वाला पजल है....सोशल मीडिया पर ये फोटो आजकल काफी वायरल हो रही है. इस वायरल तस्वीर में न केवल आपको नीले रंग की जीभ वाला सांप दिखेगा बल्कि उसके अंडे भी दिखेंगे. बस आपको इन सूखी पत्तियों के ढ़ेर में खोजने की जरूरत है.

इस फोटो में ढूंढें कहां है सांप?

नहीं देख पाए सांप को....तो फटाफट तस्वीर पर नजरें डालें..

अगर आप उस तस्वीर से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं. क्वींसलैंड के सनशाइन कोस्ट स्नैक कैचर्स ने अपने फेसबुक पेज पर इसे अपलोड किया है..

जो लोग रट्टू टाइप के होते हैं उन्‍हें तो पहेलियाें को जरूर सुलझाना चाहिए. ऐसा करने से आपका दिमाग तो तेज होता ही हैं और समस्याओं को जल्दी सुलझाने की आपकी क्षमता भी बढ़ती हैं. तो फिर अगली बार मिलते हैं किसी ऐसी ही तस्वीर के साथ..

