काम की खबर! रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना भी डाउनलोड कर सकते हैं Aadhaar Card, जानें कैसे

How to Download Aadhaar Card: आज की तारीख में आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक, हर जगह आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. अगर आपके पास आधार कार्ड ना हो, तो आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं. ऐसे में इससे जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर आपको पता होनी चाहिए. आज हम आफको बताएंगे कि बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आप आधार कार्ड कहीं भी और कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. जानें कैसे...

बिना नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड

कई बार हमारा आधार कार्ड खो जाता है या फिर अचानक से जरूरत पड़ने पर हमें मिलता नहीं है. ऐसे में हम इंटरनेट के माध्यम से भी अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, दिक्कत तब आती है जब हमारा मौजूदा मोबाइल नंबर हमारे आधार से लिंक नहीं होता. हमें लगता है कि बिना फोन नंबर के आधार डाउनलोड नहीं किया जा सकता. लेकिन ऐसा नहीं है.

यूआईडीएआई ने दी जानकारी

यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक बिना मोबाइल नंबर के अपना आधार डाउनलोड कर सकता है. मतलब आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य नहीं है.

आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये स्टेप्स करें फॉलो

1. सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.

2. होम पेज पर 'My Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. 'Order Aadhaar PVC Card' पर क्लिक करें.

4. अपना 12 डिजिट का आधार नंबर या फिर 16 डिजिट का वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर (VID) डालें.

5. एक बार आप जब इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, तो आपको Captcha Code एंटर करना होगा.

6. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 'My mobile number is not registered' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

7. फिर आपको अपना alternative number या non-registered मोबाइल नंबर डालना होगा.

8. मोबाइल नंबर डालने के बाद 'Send OTP' पर क्लिक करें.

9. फिर 'OTP' डाल कर अंत में 'Submit' के बटन पर क्लिक करें.

10. अब आपको भुगतान करने के लिए विकल्प का चयन करना होगा और अब आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर सबमिट करने होंगे.

आखिर में SMS के जरिए आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (Service Request Number) मिलेगा. इसके जरिए आप अपने आधार का स्टेटस जान सकते हैं.

केवल रजिस्टर्ड नंबर पर मिलेगा प्री-व्यू

ध्यान दें कि अगर आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर नहीं देना चाहते, तो इसके बदले 16 डिजिट की आभासी पहचान संख्या (वीआईडी) का भी उपयोग कर सकते हैं. मालूम हो, सिर्फ रजिस्टर्ड नंबर के जरिए ही आपको आधार प्री-व्यू दिख सकेगा, इसके बिना नहीं

