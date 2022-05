Koffee With Karan के फैंस को बड़ा झटका, करण जौहर ने किया ऐलान- वापस नहीं लौटेगा शो

Koffee With Karan: पॉपुलर पॉपुलर टॉक शो कॉफी विद करण (Koffee With Karan) के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है. फैंस लंबे समय से इस शो के नए सीजन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह टॉक शो दोबारा नजर नहीं आने वाला है. जी हां, अपने सुपरहिट सेलीब्र‍िटी होस्‍ट शो को करण जौहर (Karan Johar) ने अलव‍िदा कह द‍िया है. इसकी अनाउंसमेंट खुद करण जौहर ने की है.

वापस नहीं आने वाला शो

करण जौहर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए इसका ऐलान किया है. उन्होंने लिखा- 'हेलो, कॉफी विद करण 6 सीजन्स तक मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा है. मैं ये सोचता हूं क‍ि इस शो ने कुछ तो प्रभाव डाला है और पॉप कल्चर के इत‍िहास में कहीं तो जगह बनाई है. और इसल‍िए भारी मन से मैं ये अनाउंस कर रहा हूं क‍ि कॉफी विद करण अब वापस नहीं आने वाला है.'

इस खबर से निराश हैं फैंस

करण के इस अनाउंसमेंट से फैंस काफी निराश हैं. करण के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, "ये प्रैंक है ना?" वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "करण क्या आप हमें रुलाना चाहते हैं?" कई सेलिब्रिटीज़ ने भी इस पोस्ट पर कमेंट किया है. बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने 'हार्ट ब्रेक' वाले इमोजी को पोस्ट कर दुख जाहिर किया.

कुछ यूजर्स ने शो के बंद होने पर जताई खुशी

वहीं, कुछ लोग शो के बंद होने पर खुश नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने 'Thank God' लिखकर राहत भरा एक्सप्रेशन दिया. दूसरे ने लिखा, "आज की सबसे अच्छी न्यूज". कुछ लोगों ने केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को याद किया. एक यूजर ने लिखा, "सबसे खुश इस वक्त हार्दिक पांड्या और केएल राहुल होंगे." एक यूजर ने दुख जताते हुए कहा- 'कॉफी विद करण को मैं मिस करूंगा, लेकिन हार्द‍िक पंड्या इस शो को हमेशा याद रखने वाले हैं.' वहीं, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

Kl rahul & hardik pandya after knowing #KaranJohar won't be returning for #koffeewithkaran pic.twitter.com/DQNo5Qbtl8

#KaranJohar announced that there will be no new seasons of #KoffeeWithKaran #kanganaranaut : pic.twitter.com/SR5BuI35X8

— Shruti (@kadak_chai_) May 4, 2022