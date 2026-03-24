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अजब-गजब! पत्नी की हत्या में पति काट रहा था जेल, वो दिल्ली में प्रेमी संग जिंदा मिली, पुलिस के उड़े होश

Kaushambi News: कौशांबी के महेवाघाट थाना क्षेत्र में पति को पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया था. वहीं, पत्नी अपने प्रेमी के पास दिल्ली में जिंदा मिली है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:25 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशांबी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शख्स अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद था. वहीं, पत्नी दिल्ली में अपने प्रेमी के पास जिंदा मिली है. जिंदा पत्नी मिलने के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए. पुलिस ने पत्नी को बरामद कर कोर्ट में पेश किया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए हैं. कोर्ट ने जेल में बंद पति को रिहा कर दिया है.  

कौशांबी में चौंकाने वाला मामला
यह पूरा मामला महेवाघाट थाना क्षेत्र के अलवारा गांव का है. यहां के रहने वाले राजू तिवारी ने अपनी पत्नी के गुमशुदा होने की सूचना दी थी. लेकिन कुछ समय बाद लड़की के पिता ने पति राजू तिवारी पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया. पुलिस राजू की तलाश कर रही थी. इसी दौरान राजू तिवारी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. पति राजू पिछले एक महीने से जेल में बंद था. 

प्रेमी के साथ दिल्ली में रह रही थी महिला 
वहीं, पुलिस राजू की पत्नी का शव बरामदगी के लिए कोर्ट से रिमांड लेकर मामले की जांच कर रही थी. इसी बीच पता चला कि राजू की पत्नी जिंदा है. वह अपने प्रेमी संकल्प मिश्रा के साथ दिल्ली में रह रही है. पूछताछ की गई तो पता चला कि राजू की पत्नी के रिश्ते में एक युवक का नाम संकल्प मिश्रा है. राजू की पत्नी संकल्प से प्यार करती थी. संकल्प मौसेरा भाई बताया जा रहा है.

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एक महीने से जेल में बंद था पति 
कौशांबी पुलिस ने राजू की पत्नी को पकड़ने के लिए दिल्ली पहुंच गई. वह दिल्ली में अपने प्रेमी संकल्प के साथ रह रही थी. पुलिस राजू की पत्नी को बरामद कर कौशांबी लेकर पहुंची और कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने विवाहिता के बयान दर्ज करने के बाद उसके पति राजू को रिहा कर दिया. राजू पिछले एक महीने से जेल में बंद था. एसपी कौशांबी राजेश कुमार ने बताया कि राजू की पत्नी को सकुशल बरामद कर लिया गया है. 

विवाहिता के पिता और भाई को जेल भेजा 
वहीं, उसका पति संकल्प मिश्रा मौके से फरार हो गया. विवाहिता के कोर्ट में दर्ज बयान के बाद पुलिस ने राजू तिवारी को निर्दोष मानते हुए जेल से रिहा कर दिया. वहीं, जानबूझकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में विवाहिता के पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एसपी राजेश कुमार ने बताया कि संकल्प की तलाश की जा रही है. जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी. 

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