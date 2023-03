Kuttey OTT Release Date: ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी अर्जुन कपूर की 'कुत्ते', जानिए कहां देख पाएंगे

Kuttey OTT Release Date: अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) स्टारर बॉलीवुड फिल्म 'कुत्ते' (Kuttey) थियेटर्स में 13 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुकी है. फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ तब्बू (Tabu) भी नजर आई हैं. फिल्म का निर्देशन दिग्गज डायरेक्टर विशाल भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज ने किया है, बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म है. अब इस मूवी के ओटीटी पर रिलीज होने का व्यूअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जानिए फिल्म को कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

किस ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म 'कुत्ते' ( Kuttey OTT Release Platform)

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है, जिसके बाद इसे ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी है. डार्क कॉमेडी और थ्रिलर से भरी इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. इसकी जानकारी नेटफ्लिक्स ने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दी है. जिसमें लिखा है, हमारे पास एक घोषणा है जो आपको झुकाने वाली है. तब्बू, अर्जुन कपूर, नसीरुद्दीन शाह, कोंकणा सेन शर्मा, राधिका मदान अभिनीत फिल्म 16 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आएगी.''

ओटीटी पर कब रिलीज हो फिल्म 'कुत्ते' ( Kuttey OTT Release Date)

13 जनवरी 2023 को रिलीज हुई फिल्म कुत्ते सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब इसके ओटीटी पर रिलीज होने की तैयारी पूरी हो चुकी है. फिल्म को 16 मार्च 2023 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा.

We have an announcement that's going to make you bow-wow #Kuttey starring Tabu, Arjun Kapoor, Naseeruddin Shah, Konkona Sen Sharma, Radhika Madan arrives on Netflix on 16th March! pic.twitter.com/1IUlG81194

— Netflix India (@NetflixIndia) March 4, 2023