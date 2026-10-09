2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका, डॉ. एल. मुरुगन ने क्या कहा?

रोजगार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, उद्यमिता और कौशल विकास की भूमिका बताई. उन्होंने आरबीआई-केएलईएमएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014-15 से 2023-24 के बीच भारत में करीब 17.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं. उन्होंने युवाओं से समस्या सुलझाने की क्षमता, व्यावहारिक कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने की अपील की. साथ ही कहा कि युवाओं को ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिनसे वे खुद रोजगार पाने के अलावा दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके बना सकें.