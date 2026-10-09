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2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका, डॉ. एल. मुरुगन ने क्या कहा?

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने युवाओं से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में योगदान देने की अपील की है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 09, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:06 PM IST
2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका, डॉ. एल. मुरुगन ने क्या कहा?

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