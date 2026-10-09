2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं की होगी बड़ी भूमिका, डॉ. एल. मुरुगन ने क्या कहा?

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने युवाओं से 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में योगदान देने की अपील की है. नोएडा के एक संस्थान में छात्रों और अन्य युवाओं से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को बनाने में युवाओं की अहम भूमिका होगी. इसके लिए उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ कौशल, रचनात्मकता और नई चीजें सीखने पर भी ध्यान देना होगा.
डिग्री के साथ हुनर भी जरूरी
डॉ. मुरुगन ने कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में केवल डिग्री हासिल करना काफी नहीं है. युवाओं को ऐसी क्षमताएं विकसित करनी होंगी, जिनसे वे रोजगार की बदलती जरूरतों के मुताबिक खुद को तैयार कर सकें. उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, शोध और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उनके मुताबिक, शिक्षा को रोजगार और व्यावहारिक अनुभव से जोड़ना जरूरी है, ताकि युवा नौकरी पाने के साथ खुद का काम शुरू करने के लिए भी तैयार हो सकें.
नई शिक्षा नीति और ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, लचीला और अलग-अलग विषयों से जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने आजीवन सीखने के महत्व पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि युवाओं को अपने करियर के अलग-अलग पड़ाव पर नए कौशल सीखते रहना चाहिए. ऑनलाइन शिक्षा से भी ऐसे लोगों को सीखने के मौके मिल सकते हैं, जो किसी वजह से नियमित संस्थान में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते.
शोध और ज्ञान तक पहुंच आसान बनाने की पहल
डॉ. मुरुगन ने सरकार की 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' पहल का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शोध से जुड़ी सामग्री और ज्ञान के संसाधनों तक पहुंच बढ़ाना है. उनके मुताबिक, किसी छात्र की प्रतिभा इस बात पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि वह किस संस्थान या इलाके में पढ़ता है. युवाओं को बेहतर शोध सामग्री और सीखने के अवसर मिलने से उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
17.1 करोड़ नौकरियां पैदा होने का दावा
रोजगार के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, उद्यमिता और कौशल विकास की भूमिका बताई. उन्होंने आरबीआई-केएलईएमएस के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2014-15 से 2023-24 के बीच भारत में करीब 17.1 करोड़ नौकरियां पैदा हुईं. उन्होंने युवाओं से समस्या सुलझाने की क्षमता, व्यावहारिक कौशल और आत्मविश्वास बढ़ाने की अपील की. साथ ही कहा कि युवाओं को ऐसे प्रयास करने चाहिए, जिनसे वे खुद रोजगार पाने के अलावा दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके बना सकें.
AI और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में मौके
डॉ. मुरुगन ने युवाओं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गेमिंग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, एक्सटेंडेड रियलिटी और डिजिटल सामग्री जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशने को कहा. उन्होंने युवाओं को तकनीक और डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल करने तक सीमित न रहने की सलाह दी. उनके मुताबिक, युवाओं को नई तकनीक की मदद से अपने विचारों को उत्पादों और सेवाओं में बदलने की कोशिश करनी चाहिए. इससे वे भारत के साथ-साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना सकते हैं.
संवैधानिक मूल्यों को समझने की अपील
केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को संविधान में बताए गए मूलभूत कर्तव्यों की भी याद दिलाई. उन्होंने वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और बेहतर काम करने की लगन को जरूरी बताया. डॉ. मुरुगन ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं को लगातार सीखना, नए विचारों पर काम करना और दूसरों के लिए अवसर पैदा करना होगा. उनके मुताबिक, 2047 तक देश की प्रगति में युवाओं के कौशल और नवाचार की बड़ी भूमिका रहेगी.