लखनऊ के La Martiniere College ने मारी बड़ी बाजी, देश में दूसरा और यूपी में नंबर-1

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लखनऊ के प्रतिष्ठित La Martiniere College ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. Cfore School Ranking 2026 में कॉलेज को देश के प्रमुख Boys Day Schools की श्रेणी में भारत में दूसरा स्थान मिला है. वहीं उत्तर प्रदेश में कॉलेज ने पहला स्थान हासिल किया है. लखनऊ की बात करें तो यहां भी La Martiniere College को नंबर-1 स्थान मिला है.
देशभर की रैंकिंग में दूसरा स्थान
Cfore School Ranking 2026 में La Martiniere College का नाम देश के प्रमुख Boys Day Schools में दूसरे स्थान पर आया है. यह रैंकिंग कॉलेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम उपलब्धि है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और लखनऊ में पहला स्थान मिलने से कॉलेज की उपलब्धि और खास हो गई है.
दिल्ली में मिला सम्मान
इस उपलब्धि के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में La Martiniere College के Principal Gary Everett ने पुरस्कार ग्रहण किया. सम्मान मिलने के बाद उन्होंने पूरे La Martiniere परिवार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि पूरे संस्थान के सामूहिक प्रयास का परिणाम है.
पूरे Martiniere परिवार को दिया श्रेय
Principal Gary Everett ने इस सम्मान का श्रेय कॉलेज के Governors, Trustees, शिक्षकों, प्रशासनिक और सहयोगी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और Old Martinians के योगदान को दिया. उनके मुताबिक, संस्थान से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक योगदान से यह उपलब्धि हासिल हुई है.
लखनऊ के शिक्षा क्षेत्र के लिए भी खास उपलब्धि
La Martiniere College की इस उपलब्धि से लखनऊ का नाम भी राष्ट्रीय स्तर की स्कूल रैंकिंग में सामने आया है. कॉलेज को देश में दूसरा स्थान मिलने के साथ उत्तर प्रदेश और लखनऊ में पहला स्थान मिला है. Cfore School Ranking 2026 में मिली यह रैंकिंग कॉलेज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान के तौर पर सामने आई है.