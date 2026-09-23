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लखनऊ के La Martiniere College ने मारी बड़ी बाजी, देश में दूसरा और यूपी में नंबर-1

लखनऊ के प्रतिष्ठित La Martiniere College ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. Cfore School Ranking 2026 में कॉलेज को देश के प्रमुख Boys Day Schools की श्रेणी में भारत में दूसरा स्थान मिला है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 23, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:15 PM IST
लखनऊ के La Martiniere College ने मारी बड़ी बाजी, देश में दूसरा और यूपी में नंबर-1

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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