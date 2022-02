लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बेल रद्द करने की मांग

लखनऊ: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह दूसरी याचिका है. बता दें कि आशीष मिश्रा मामले के मुख्य आरोपी हैं. पिछले साल अक्टूबर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसी महीने 15 तारीख को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई.

मृत किसानों के परिवार ने दाखिल की याचिका

लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार ने याचिका दायर की है. इसमें आशीष मिश्रा की बेल रद्द करने की मांग की है. वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया. यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. लिहाजा उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

Family members of Lakhimpur Kheri case victims move the Supreme Court, seeking cancellation of bail granted to Union Minister of State for Home Affairs Ajay Mishra Teni's son Ashish Mishra, who is an accused in the case. pic.twitter.com/sdCSA47qKd

