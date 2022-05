Viral Jokes: पति- मेरा एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूं; पत्नी का जवाब सुन ठहाके मार हंसने लगेंगे

Viral Jokes: एक कहावत तो आपने सुनी होगी Laughter is the Best Medicine. अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय हंसने के लिए निकालना बेहद जरूरी है. इससे आपकी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ेगा. हंसने से आपकी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो जाती है. साथ ही ब्लड सकुर्लेशन भी अच्छे से होता है. हम चाहते हैं कि हमारे रीडर्स भी हंसते-खिलखिलाते रहें. इसलिए हम रोजाना ऐसे चुटकुले लेकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन चुटकुलों को पढ़कर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

तो चलिए शुरू करते हैं हंसने-हंसाने का सिलसिला.....

1. बेटा बियर पीकर घर लौटा...

पापा की डांट से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर पढ़ने लगा.

पापा- बेटा तू फिर से पीकर आया है ?

बेटा- नहीं पापा, मैं नहीं पिया हूं…..

पापा- तो फिर सूटकेस खोलकर क्या पढ़ रहा है?

Viral Jokes: खुलकर हंसने का ढूंढ रहे हैं मौका, तो यहां पढ़ें मजेदार चुटकुले

2. पिताजी- कहां हो बेटा?

मोहित:– हॉस्टल में पढ़ रहा हूं. एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए बहुत पढ़ना पड़ता है! आप कहां हैं?

पिताजी :–ठेके पर, तेरे पीछे लाइन में लास्ट में खड़ा हूं.

एक हाफ मेरा भी ले लेना..

3. संता- किसी लड़की को 1 अप्रैल को प्रपोज करने में फायदा है.

बंता- ऐसा क्यों

संता- अगर लड़की मना कर दे, तो अप्रैल फूल कहकर भाग सकते हो...

Viral Jokes: रिश्तेदार-जिंदगी में आगे क्या करोगे? राजू ने दिया ऐसा जवाब सुनकर हंसते-हंसते हो जाएगा पेट दर्द

4. एक गरीब आदमी-ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी..!

तभी अचानक यमदूत आकर बोला- तुम्हारी जान लेने आया हूं...

आदमी- लो अब गरीब आदमी मज़ाक भी नहीं कर सकता..?

5. पत्नी- कहां पर हो?

पति- एक्सीडेंट हो गया है. हॉस्पिटल जा रहा हूं.

पत्नी- ध्यान देना, टिफिन टेढ़ा न हो जाये

वरना दाल गिर जायेगी.

Viral Jokes: टीचर ने तीन कालों के पूछे नाम, मीना का जवाब सुनकर हुए बेहोश

डिस्क्लेमरः ये चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं. हमारा मकसद केवल लोगों को हंसाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है.

WATCH LIVE TV