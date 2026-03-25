बलरामपुर में 25 दिन की नवजात को उठा ले गया तेंदुआ,100 मीटर दूर छोड़कर भागा, मासूम ने तोड़ा दम!

Balrampur News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में मंगलवार शाम एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई.जहां एक तेंदुआ घर के आंगन से 25 दिन की नवजात बच्ची को उठाकर ले गया. घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, बच्ची अपनी मां के पास आंगन में लेटी हुई थी, तभी अचानक झाड़ियों की ओर से आया तेंदुआ उसे मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग निकला. परिवार के लोगों और आसपास मौजूद ग्रामीणों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे जोर-जोर से शोर मचाते हुए तेंदुए के पीछे दौड़ पड़े.

क्या है पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के शोर-शराबे और पीछा करने के चलते तेंदुआ करीब 100 मीटर दूर जाकर बच्ची को छोड़कर भाग गया. हालांकि, तब तक मासूम गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. परिजन तुरंत बच्ची को लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश

इस दर्दनाक घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से तेंदुए की मौजूदगी की सूचना दी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएंगे और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से की मांग

इस घटना ने एक बार फिर इंसान और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को उजागर कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए और इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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