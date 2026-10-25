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आर्किटेक्ट से लेखक तक का सफर, अब किताबों में जिंदगी और ख्वाहिशों की पड़ताल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा कमाने और बेहतर जीवन जीने की दौड़ में लगे हैं. लेकिन क्या ज्यादा पैसा और बड़ी उपलब्धियां ही खुश रहने की गारंटी हैं? क्या हम वही चाहते हैं जो हमें सच में चाहिए या फिर दूसरों को देखकर अपनी ख्वाहिशें तय करते हैं?

Written ByZee News Desk
Published: Oct 25, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:07 PM IST
आर्किटेक्ट से लेखक तक का सफर, अब किताबों में जिंदगी और ख्वाहिशों की पड़ताल

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