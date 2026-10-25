आर्किटेक्ट से लेखक तक का सफर, अब किताबों में जिंदगी और ख्वाहिशों की पड़ताल

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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा कमाने और बेहतर जीवन जीने की दौड़ में लगे हैं. लेकिन क्या ज्यादा पैसा और बड़ी उपलब्धियां ही खुश रहने की गारंटी हैं? क्या हम वही चाहते हैं जो हमें सच में चाहिए या फिर दूसरों को देखकर अपनी ख्वाहिशें तय करते हैं? आर्किटेक्ट से लेखक बने नीरज के. मिश्रा अपनी दो किताबों ‘लाइफ एंड डिज़ायर्स’ और ‘लाइफ विद डिफरेंट फैक्ट्स!’ में ऐसे ही सवाल उठाते हैं. उनकी कोशिश जिंदगी को किसी तय फार्मूले से समझाने के बजाय उसे नए नजरिए से देखने की है.
ख्वाहिशें हमें कहां ले जाती हैं?
नीरज के. मिश्रा की किताब ‘लाइफ एंड डिज़ायर्स’ इंसान की इच्छाओं और उसके फैसलों के रिश्ते को समझने की कोशिश करती है. हमारी कुछ ख्वाहिशें साफ होती हैं, जबकि कुछ का अहसास हमें खुद भी नहीं होता. कई बार यही इच्छाएं हमारे रोजमर्रा के फैसलों को प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे जिंदगी की दिशा तय करने लगती हैं. किताब पाठकों को सोचने का मौका देती है कि वे जो हासिल करना चाहते हैं, क्या वह उनकी अपनी चाहत है या समाज और दूसरों की उम्मीदों का असर.
हर किसी के लिए जिंदगी का मतलब अलग
लेखक की दूसरी किताब ‘लाइफ विद डिफरेंट फैक्ट्स!’ इस विचार पर जोर देती है कि हर इंसान जिंदगी को अपने अनुभवों और परिस्थितियों के आधार पर समझता है. जो बात एक व्यक्ति को सही लगती है, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी उसका वही मतलब हो. समय के साथ अनुभव बदलते हैं और उनके साथ सोच भी बदलती है. किताब इसी बदलाव को समझने और परिस्थितियों के मुताबिक अपना नजरिया विकसित करने की बात करती है.
आर्किटेक्ट की सोच लेखन में भी दिखती है
नीरज के. मिश्रा का आर्किटेक्ट के रूप में अनुभव उनके लेखन में भी नजर आता है. आर्किटेक्चर में किसी इमारत को तैयार करने के लिए योजना, संतुलन और स्पष्टता जरूरी होती है. इसी तरह उनकी किताबें भी विचारों को आसान भाषा में सामने रखने की कोशिश करती हैं. भारी-भरकम शब्दों और मुश्किल सिद्धांतों के बजाय बातचीत जैसी शैली में लिखी गई ये किताबें उन पाठकों को भी जोड़ सकती हैं जो पहली बार आत्मचिंतन से जुड़ा साहित्य पढ़ना चाहते हैं.
तैयार जवाब नहीं, खुद से सवाल करने की सलाह
इन दोनों किताबों की खासियत यह है कि वे जिंदगी की हर उलझन का एक ही जवाब देने का दावा नहीं करतीं. ‘लाइफ एंड डिज़ायर्स’ इंसान को अपनी इच्छाओं और उनके पीछे की वजहों पर सोचने का मौका देती है. वहीं ‘लाइफ विद डिफरेंट फैक्ट्स!’ अलग-अलग अनुभवों और परिस्थितियों को समझने का नजरिया सामने रखती है. दोनों किताबों का जोर इस बात पर है कि जिंदगी को समझने के लिए अपने भीतर झांकना और दूसरों के नजरिए को समझना जरूरी है.
खुशी की तलाश में खुद को समझना भी जरूरी
आज जब लोग मानसिक सुकून, जीवन के उद्देश्य और बेहतर जीवनशैली को लेकर सवाल कर रहे हैं, तब नीरज के. मिश्रा की ये किताबें आत्मनिरीक्षण की ओर ध्यान खींचती हैं. इनका मूल विचार यही है कि जिंदगी को समझने के लिए हर सवाल का तुरंत जवाब मिलना जरूरी नहीं. कई बार यह जानना ज्यादा अहम होता है कि हम चाहते क्या हैं, हमारी सोच को कौन-सी बातें प्रभावित करती हैं और बदलती परिस्थितियों में हम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं.