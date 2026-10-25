आर्किटेक्ट से लेखक तक का सफर, अब किताबों में जिंदगी और ख्वाहिशों की पड़ताल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पैसा कमाने और बेहतर जीवन जीने की दौड़ में लगे हैं. लेकिन क्या ज्यादा पैसा और बड़ी उपलब्धियां ही खुश रहने की गारंटी हैं? क्या हम वही चाहते हैं जो हमें सच में चाहिए या फिर दूसरों को देखकर अपनी ख्वाहिशें तय करते हैं? आर्किटेक्ट से लेखक बने नीरज के. मिश्रा अपनी दो किताबों ‘लाइफ एंड डिज़ायर्स’ और ‘लाइफ विद डिफरेंट फैक्ट्स!’ में ऐसे ही सवाल उठाते हैं. उनकी कोशिश जिंदगी को किसी तय फार्मूले से समझाने के बजाय उसे नए नजरिए से देखने की है.