UP Breaking News Live: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, घंटी-घड़ियालों से गूंज रहे मां के दरबार; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 19 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना होती है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर हैं. वह राम मंदिर के दूसरे तल पर 'श्रीराम यंत्र' और स्वर्णांकित 'श्रीराम नाम' रजत पट्टिका की स्थापना के अनुष्ठान में शामिल होंगी. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..

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