UP Breaking News Live: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, घंटी-घड़ियालों से गूंज रहे मां के दरबार; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
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UP Breaking News Live: 19 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना होती है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर हैं. वह राम मंदिर के दूसरे तल पर 'श्रीराम यंत्र' और स्वर्णांकित 'श्रीराम नाम' रजत पट्टिका की स्थापना के अनुष्ठान में शामिल होंगी. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..
Chaitra Navratri 2026: शैलपुत्री की आराधना, सुख की कामना
शैलपुत्री की आराधना, सुख की कामना
मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
मंदिरों में बज रहे घंटा और घड़ियाल
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है
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Chaitra Navratri 2026: काशी में चैत्र नवरात्रि पर बाबा के दरबार में विशेष आयोजन
मां विशालाक्षी शक्तिपीठ से श्री विश्वेश्वर के चरणों में समर्पित हुई पूजन सामग्री, पवित्र जल, फल और नारियल से बाबा विश्वनाथ का हुआ अर्चन, शांति और कल्याण की कामना के साथ भक्तिमय हुआ माहौल
UP News Today Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरा आज
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का ऐतिहासिक दौरा करेंगी. जहां वे नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती के बाद राम यंत्र की स्थापना करेंगी. वासंतिक नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर हो रही. इस यात्रा के लिए 250 कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी.
UP News Today Live Updates: सनातनियों की आस्था पर आघात
सनातनियों की आस्था पर आघात
गंगा में फेंके चिकन-मटन के अवशेष
आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
गंगा पर इफ्तार.. सियासी रार ! #GangaNews #BreakingNews #ReligiousIssue #SanatanDharma #GangaPollution #IftarControversy #ZeeUPUK @shilparawat_sr pic.twitter.com/3bstY33hBe
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Chaitra Navratri 2026: आज से नवरात्रि...परसों अलविदा की नमाज
उत्तर प्रदेश में दंगाई No More !
आज से नवरात्रि...परसों अलविदा की नमाज
सड़क पर पुलिस के जवान.. बिल में उपद्रवी ! #UPNews #UttarPradesh #PoliceAlert #LawAndOrder #Navratri2026 @Uppolice #ZeeUPUK @shilparawat_sr pic.twitter.com/y59M6mTVrQ
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UP News Today Live Updates: एटा में पुलिस का फ्लैग मार्च
▶️एटा में पुलिस का फ्लैग मार्च
▶️सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
▶️SP सिटी श्वेताभ पांडेय भी मौजूद
▶️त्योहारों को लेकर सतर्क एटा पुलिस#EtahNews #UPPolice #FlagMarch #BreakingNews #PoliceAction #LawAndOrder #NavratriSecurity #zeeupuk @Etahpolice pic.twitter.com/6BXsEqCXpd
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Chaitra Navratri 2026: आज शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना
आज से चैत्र नवरात्रि शुरू
घंटी-घड़ियालों से गूंजा विंध्यधाम
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