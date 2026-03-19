Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3146025
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

UP Breaking News Live: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, घंटी-घड़ियालों से गूंज रहे मां के दरबार; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Breaking News
UP Breaking News
LIVE Blog

UP Breaking News Live: 19 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना होती है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर हैं. वह राम मंदिर के दूसरे तल पर 'श्रीराम यंत्र' और स्वर्णांकित 'श्रीराम नाम' रजत पट्टिका की स्थापना के अनुष्ठान में शामिल होंगी. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..

Add Zee News as a Preferred Source
19 March 2026
07:31 AM

Chaitra Navratri 2026: शैलपुत्री की आराधना, सुख की कामना

07:15 AM

Chaitra Navratri 2026: काशी में चैत्र नवरात्रि पर बाबा के दरबार में विशेष आयोजन
मां विशालाक्षी शक्तिपीठ से श्री विश्वेश्वर के चरणों में समर्पित हुई पूजन सामग्री, पवित्र जल, फल और नारियल से बाबा विश्वनाथ का हुआ अर्चन, शांति और कल्याण की कामना के साथ भक्तिमय हुआ माहौल

07:00 AM

UP News Today Live Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरा आज
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अयोध्या का ऐतिहासिक दौरा करेंगी. जहां वे नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन और आरती के बाद राम यंत्र की स्थापना करेंगी. वासंतिक नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर हो रही. इस यात्रा के लिए 250 कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

07:00 AM

UP News Today Live Updates: सनातनियों की आस्था पर आघात 

06:48 AM

Chaitra Navratri 2026: आज से नवरात्रि...परसों अलविदा की नमाज 

06:20 AM

UP News Today Live Updates: एटा में पुलिस का फ्लैग मार्च

06:00 AM

Chaitra Navratri 2026: आज शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना 

TAGS

up breaking newsCM Yogi Adityanathpresident murmu ayodhya visitchaitra navratri 2026up latest news in hindiUP Breaking Samachar

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट