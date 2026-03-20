UP Breaking News Live: मथुरा में प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म, 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 20 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है. राष्ट्रपति प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाएंगी.वात्सल्य ग्राम जाने का भी कार्यक्रम है.आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला. इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..

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