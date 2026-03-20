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UP Breaking News Live: मथुरा में प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म, 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

 

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 20, 2026, 08:31 AM IST
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UP Breaking News Live: 20 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म के मथुरा दौरे का दूसरा दिन है.  राष्ट्रपति  प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाएंगी.वात्सल्य ग्राम जाने का भी कार्यक्रम है.आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है. इस मौके पर मां के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला. इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..

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20 March 2026
08:30 AM

सीएम ने लिया हादसे का संज्ञान
मुख्यमंत्री योगी ने  जनपद आगरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया  है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है.अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

 

07:58 AM

UP Breaking News Live:हाथरस में बदला मौसम का मिजाज 
तेज हवाओं के साथ भारी बारिश
सुबह से ही चल रही तेज हवाएं 
बारिश ने बढ़ाई आलू किसानों की चिंता

07:36 AM

UP Breaking News Live:CM योगी का आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
2लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा 
चपरासी को 10 हजार की जगह 18 हजार वेतन 

07:36 AM

UP Breaking News Live:ईद के चांद का हुआ ऐलान 
21 मार्च को मनाई जाएगी ईद 
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का ऐलान
चांद कमेटियों ने किया ऐलान 

 

07:34 AM

UP News Today Live Updates:इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का मामला 
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज 
डिविजन बेंच सुबह 10 बजे करेगी सुनवाई 
NDRF और SDRF से कोर्ट ने मांगा जवाब 

 

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