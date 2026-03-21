UP Breaking News Live: ईद आज, यूपी में हाई अलर्ट के साथ सुरक्षा पुख्ता, राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे का आखिरी दिन, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
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UP Breaking News Live: 21 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्म के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है. आज देश भर में ईद की धूम है. यूपी में ईद को लेकर प्रशासन अलर्ट है. मस्जिदों में ईद की नमाज के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मिशन शक्ति 5.0 का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है.अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें..