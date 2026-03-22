UP Breaking News Live: आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर सीएम योगी, जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का लेंगे जायजा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 22 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं. यहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेंगे. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

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