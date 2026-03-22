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UP Breaking News Live: आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर सीएम योगी, जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का लेंगे जायजा; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं. यहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेंगे. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:35 AM IST
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UP Breaking News Live: 22 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा दौरे पर हैं. यहां सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेंगे. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

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22 March 2026
07:35 AM

UP News Today Live Updates: विश्व जल दिवस पर CM योगी की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
जल की एक-एक बूंद का संचय हम सभी की जिम्मेदारी, जल संरक्षण हमारा नैतिक और सामाजिक दायित्व, प्रकृति की रक्षा के लिए पानी बचाने का लें संकल्प, आइए मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित रखें

07:12 AM

UP News Today Live Updates: गोरखपुर में निषाद पार्टी का शक्ति प्रदर्शन आज
गोरखपुर में आज निषाद पार्टी के शक्ति प्रदर्शन का बड़ा दिन है. महाराजा गुह्यराज निषाद जयंती के अवसर पर पार्टी द्वारा गोरक्ष प्रांत का प्रांतीय अधिवेशन और विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम के जरिए मछुआ समाज को अनुसूचित जाति यानी SC में शामिल करने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

07:07 AM

UP News Today Live Updates: मेरठ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष

06:55 AM

UP News Today Live Updates: सस्ती सब्जी के लिए PAC के जवान का तांडव
काशी में सस्ती सब्जी के लिए PAC के जवान का तांडव रॉड से हमला कर पति पत्नी को किया अधमरा, दोनों की हालत गंभीर, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी जवान को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, पुलिस ने घायल दंपति और PAC जवान को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जांच शुरू, यह घटना वाराणसी के मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुल्लनपुर PAC मार्ग पर उद्देश्यनगर कॉलोनी मोड़ के पास हुई. घायल दंपत्ति की पहचान राधेश्याम और उनकी पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से भदोही के औराई के रहने वाले हैं और यहाँ सब्जी बेचकर गुजारा करते हैं.

06:30 AM

UP News Today Live Updates: लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम

05:57 AM

UP News Today Live Updates: हरदोई में तेज रफ्तार कार ने खड़ी बस में मारी टक्कर
हरदोई के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में आज देर रात रोडवेज बस स्टैंड के पास उस वक्त सनसनी फैल गई, जब तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में तुरंत आग भड़क उठी और कुछ ही सेकंड में लपटें आसमान छूने लगीं. देखते ही देखते आग ने पास खड़ी बस को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक,गाड़ी संख्या UP30 BC0494 कार में तीन लोग सवार थे,जो टक्कर के बाद किसी तरह बाहर निकलकर मौके से फरार हो गए. उधर,आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई,जबकि रोडवेज बस भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी,जिसके बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

05:51 AM

UP News Today Live Updates: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में आगरा से वांछित आरोपी ‘गोलू’ गिरफ्तार
बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर हुई फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. इस सनसनीखेज केस में वांछित आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने आगरा के थाना बाह क्षेत्र स्थित महावीर नगर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार बीते 1 फरवरी को मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की वारदात के पीछे दहशत फैलाने और रंगदारी वसूलने की साजिश रची गई थी. जांच में सामने आया है कि आरोपी शुभम लोनकर गैंग से जुड़ा हुआ है और इसी गैंग के इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी. गिरफ्तार आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू लंबे समय से पुलिस की रडार पर था. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया के जरिए गैंगस्टर कल्चर से प्रभावित हुआ और इसी प्रभाव में आकर आपराधिक नेटवर्क से जुड़ गया.

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