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UP Breaking News Live: योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, गेहूं क्रय नीति समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

 

 

 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Mar 23, 2026, 08:34 AM IST
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UP Breaking News Live: 23 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कुल 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है. आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

 

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23 March 2026
07:52 AM

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9 साल में यूपी ने भरी उन्नति की उड़ान
प्रदेशवासियों के नाम CM Yogi का पत्र

07:49 AM

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शुरू होने जा रहा है जेवर एयरपोर्ट 
सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा 
डबल-इंजन सरकार...उत्तर प्रदेश की उड़ान  

 

07:49 AM

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जीत के सपने देख रहें हैं अखिलेश यादव- केशव 
2027 में 2017 को फिर दोहराएंगे- केशव प्रसाद 
पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ की

07:48 AM

UP Breaking News Live: योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक
गेहूं क्रय नीति पर लग सकती है मुहर

 

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