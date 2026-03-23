UP Breaking News Live: योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, गेहूं क्रय नीति समेत इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

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UP Breaking News Live: 23 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें कुल 23 प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है. आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
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