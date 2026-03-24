UP Breaking News Live: आज लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.0,सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
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UP Breaking News Live: 24 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आज लखनऊ में निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च करेंगे. आज नवरात्रि का छठा दिन है. मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
UP News Live: गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य यात्रा 6.0. समीक्षा
समीक्षा बैठक और सम्मान समारोह आज
Lucknow News: लखनऊ के लोकभवन में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा. आईपीएल से पहले क्रिकेटर रिंकू सिंह को आरएसओ पद पर नियुक्ति मिलेगी. सीएम उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे. इसके अलावा प्रदेश के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा.
UP News Live: प्रयागराज हादसे से जुड़ी बड़ी ख़बरें
कोल्ड स्टोरेज की स्थिति जर्जर थी
नोटिस के बाद भी नहीं किया रेनोवेट
UP News Live: लखनऊ से बड़ी खबर
आज लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.0
सीएम योगी करेंगे योजना का शुभारंभ