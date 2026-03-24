UP Breaking News Live: आज लॉन्च होगा निवेश मित्र पोर्टल 3.0,सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 24 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. सीएम योगी आज लखनऊ में निवेश मित्र पोर्टल 3.0 लॉन्च करेंगे. आज नवरात्रि का छठा दिन है. मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है. अब अगर मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

Add Zee News as a Preferred Source