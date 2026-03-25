UP Breaking News Live: बहराइच में नए भरथापुर गांव को बसाने की सौगात, 136 परिवारों को सीएम योगी देंगे आवास; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP Breaking News Live: 25 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के 136 परिवारों को आवास देने वाले हैं. साथ ही वह भूमि आवंटन पत्र भी देंगे. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है. वहीं, गोरखपुर में सीएम बालिका छात्रावास का शिलान्यास करेंगे. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने वाला है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पूरे दिन धूप खिलेगी, लेकिन 24 घंटे के बाद दोबारा बादल मंडराने लगेंगे. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

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