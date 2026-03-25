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UP Breaking News Live: बहराइच में नए भरथापुर गांव को बसाने की सौगात, 136 परिवारों को सीएम योगी देंगे आवास; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: आज सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के 136 परिवारों को आवास देने वाले हैं. साथ ही वह भूमि आवंटन पत्र भी देंगे. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए  ZEE UP-UK के साथ.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 08:16 AM IST
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UP Breaking News Live: 25 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. आज सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के 136 परिवारों को आवास देने वाले हैं. साथ ही वह भूमि आवंटन पत्र भी देंगे. इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है. वहीं, गोरखपुर में सीएम बालिका छात्रावास का शिलान्यास करेंगे. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य रहने वाला है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पूरे दिन धूप खिलेगी, लेकिन 24 घंटे के बाद दोबारा बादल मंडराने लगेंगे. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.

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25 March 2026
08:12 AM

UP News Today Live Updates: AIMIM के ईद मिलन में भड़काऊ भाषण प्रकरण में पुलिस का एक्शन
पार्टी के तीन नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित, वेस्ट यूपी AIMIM के अध्यक्ष महताब चौहान अरेस्ट, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी गिरफ्तार, मेरठ महानगर सचिव रजी सिद्दीकी भी गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष शौकत, अली समेत 6 लोगों पर गर्ज हुआ था मुकदमा, एनकाउन्टर्स पर भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज हुआ, मेरठ के लवबैक फार्म हाउस पर था ईद मिलन का आयोजन, मेरठ के लोहियानगर थाने में दर्ज किया गया था मुकदमा

07:59 AM

UP News Today Live Updates: सीवर टैंक साफ करते समय 2 मजदूरों की मौत
कानपुर के कल्यानपुर थाना क्षेत्र में सीवर टैंक की सफाई करते समय दो मजदूरों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला। पुलिस ने दोनों को हैलट हॉस्पिटल भेजा. जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

07:50 AM

UP News Today Live Updates: अलग अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़
रायबरेली: अलग अलग थाना इलाकों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान नसीराबाद और बछरावां थाना इलाके में बदमाशों को लगी पैर मे गोली, दोनों बदमाशों का आपस मे निकला सम्बन्ध, गैंग बनाकर हत्या व लूट को देते हैं अंजाम, पुलिस ने इस गैंग के पांच लोगों को किया गिरफ्तार, दो के पैर मे लगी गोली व तीन अन्य गिरफ्तार

07:48 AM

UP News Today Live Updates: हारिश से 6 घंटे तक पूछताछ 
एटीएस ने मुरादाबाद से गिरफ्तार हारिश से 6 घंटे तक पूछताछ की. बैंक खातों की डिटेल ISS से मिलने वाले फंड और सोशल मीडिया पर किए गए आईएसआईएस से चैटिंग को लेकर भी सवाल जवाब किया. हारिस के पास से बरामद लैपटॉप में मौजूद ग्रुपों को लेकर भी एटीएस पूछताछ की कुछ ग्रुपों में आपत्तिजनक चैटिंग भी एटीएस को बरामद हुई है. एटीएस जल्दी हारिस को लेकर मुरादाबाद और सहारनपुर जा सकती है ATS.

07:41 AM

UP News Today Live Updates: शादी समारोह में एक दर्जन से ज्यादा दबंगों का हमला
अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मोहल्ला टीपी नगर स्थित एक बैंक्विट हॉल के बाहर खड़ी बाइक का इंडिकेटर टूटने को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. शादी समारोह में शामिल होने आए एक मेहमान पर एक दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हमला बोल दिया. आरोप है कि दबंग होटल के अंदर घुस आए और पीड़ित को बाहर खींचकर लाठी-डंडों से जमकर पीटा.

07:30 AM

UP News Today Live Updates: झांसी के मोठ थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला
चचेरी बहन के अपहरण की चश्मदीद थी बीए छात्रा, आरोपियों की धमकी से डरी छात्रा ने खाया जहर, इलाज के दौरान तीन दिन बाद छात्रा की मौत, पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कर शुरू की मामले की जांच

07:02 AM

UP News Today Live Updates: बरेली के डीएम और एसएसपी आज हाईकोर्ट में होंगे पेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना मामले में डीएम और एसएसपी होंगे पेश, हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत पेश होने का निर्देश दिया है, 16 जनवरी को घर में सामूहिक नमाज पर कार्रवाई के आरोप में हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को तलब किया है, तारिक खान ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना बताते हुए दाखिल की है याचिका

07:01 AM

UP News Today Live Updates: बलरामपुर में आंगन से नवजात को उठा ले गया तेंदुआ
बलरामपुर में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. हरैया सतघरवा क्षेत्र के मिनौहनी गांव में एक तेंदुआ घर के आंगन से 25 दिन की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया. ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ करीब 100 मीटर दूर बच्ची को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी. 

06:50 AM

UP News Today Live Updates: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी ख़बर
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई आज, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है, पंचायत चुनाव कराए जाने की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी कोर्ट ने मांगी है, आज राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को कोर्ट में देनी होगी जानकारी, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में समयसीमा के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की गई है, 26 मई को यूपी में पंचायत चुनाव का कार्यकाल हो रहा है ख़त्म, नियमों के मुताबिक कार्यकाल ख़त्म होने तक पंचायत चुनाव कराया जाना जरूरी, बावजूद अभी तक पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं होने पर दाखिल हुई है हाईकोर्ट में याचिका

06:40 AM

UP News Today Live Updates: उन्नाव-गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुआ भीषण हादसा
अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंदा, तीनों की हुई मौत, गांव में हुए निधन पर अंतिम संस्कार से घर वापस लौट रहे थे तीनों बाइक सवार, हरदोई जनपद के ग्राम अटिया गढ़ी के रहने वाले है तीनों मृतक, मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मची चीख पुकार, बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के पास की घटना

06:30 AM

UP News Today Live Updates: बहराइच के मिहीपुरवा इलाके में आज उतरेगा CM योगी का उड़न खटोला
भरथापुर के रहने वाले 136 परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेमरहना इलाके में नए भरथापुर गांव को बसाने की सौगात, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कार्यक्रम स्थल का लगातार IG DM व एसपी ने किया निरीक्षण, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कई मार्ग हुए डाइवर्जन, बीते वर्ष भरथापुर में हुए नाव हादसे में पीड़ितों के विस्थापन के लिए बहराइच पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड भी हुआ तैयार, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरा प्रशासन तैयारी में लगा, बहराइच के बलहा विधानसभा क्षेत्र नानपारा लखीमपुर नेशनल हाईवे के पास है कार्यक्रम स्थल, सुबह 11बजे CM के बहराइच आने का फिक्स हुआ प्रोग्राम, CM के आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

06:00 AM

UP News Today Live Updates: अमेठी से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने
घरों की जिम्मेदारियां भूल कर-अब सिलेंडर के लिए रात के अंधेरों में गैस एजेंसी के बाहर लेटे दिखे लोग, गैस सिलेंडरो को लेकर रात के अंधेरे में गैस एजेंसी के बाहर दिखी भारी भीड़, गैस सिलेंडर के लिए चारपाई व जमीन पर लेटकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे उपभोक्ता, उपभोक्ताओं का आरोप 3 दिनों से गैस सिलेंडर के लिए है परेशन, नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर- गैस सिलेंडर न मिलने से परेशान दिखे लोग, उपभोक्ताओं का आरोप—प्रशासन कर रहा मनमानी,गैस की किल्लत से लोग बेहाल, जिले में करीब 5 लाख से अधिक है गैस सिलेंडर उपभोक्ता, अमेठी कोतवाली क्षेत्र कस्बे के एक गैस एजेंसी का है मामला

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