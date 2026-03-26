UP Breaking News Live: CM योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन, आज आईटी पार्क का करेंगे लोकार्पण; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें

UP News Today Live Updates: सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा करेंगे. वहीं, सीएम आज आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे. ये पार्क 20 करोड़ की लागत से बना है. उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी,छोटे जिलों से लेकर बड़े शहरों तक की ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ZEE UP-UK के साथ.
UP Breaking News Live: 26 मार्च का दिन यूपी के लिए काफी अहम रहने वाला है. चैत्र नवरात्री का आज आठवां दिन है. राम नवमी को लेकर अयोध्या में पुलिस प्रशासन अलर्ट है. सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है. मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में पूजा करेंगे. वहीं, सीएम आज आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे. ये पार्क 20 करोड़ की लागत से बना है. अब अगर मौसम की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें.
योगी राज... कालाबाजारी नहीं माफ
अफवाह पर यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन
आजमगढ़ TO बलिया.. बड़ी कार्रवाई
12,732 ठिकानों पर की गई छापेमारी
UP News Today Live Updates: बलरामपुर में पेट्रोल पंप पर बवाल
पेट्रोल पंप पर युवक की जमकर पिटाई, अफवाहों के बीच लगी थीं लंबी कतारें, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
UP News Today Live Updates: आगरा में 8 साल की बच्ची की हत्या
शव को टीन के कनस्तर में छिपाया, किरायेदार पर हत्या करने का आरोप, सुनील के कमरे से मिला मासूम का शव
UP News Today Live Updates: LPG से सस्ती मिलेगी गैस
घर बैठे मिनटों में रजिस्ट्रेशन
पाइपलाइन विस्तार का काम तेज
PNG गैस LPG से करीब 10% सस्ती होगी
UP News Today Live Updates: आज आईटी पार्क का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी
CM योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन
आज आईटी पार्क का करेंगे लोकार्पण
20 करोड़ की लागत से बना है आईटी पार्क
गोरखनाथ मंदिर में CM योगी करेंगे पूजा
