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बिजली विभाग की टीम जान बचाकर भागी, पेड़ की टहनी काटने के विवाद में ग्रामीणों ने दौड़ाया, फिर 200 गांव पर टूटी ये आफत

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर उन्हें दौड़ाया. आरोप है कि ग्रामीणों ने कर्मचारियों का मोबाइल और रुपये भी छीन लिये. इस घटना के बाद 200 गांव की बिजली प्रभावित है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 23, 2026, 11:22 PM IST
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ग्रामीणों का बिजली विभाग की टीम पर हमला
ग्रामीणों का बिजली विभाग की टीम पर हमला

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में जांच के लिए पहुंची बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. यह घटना जरीफनगर थाना क्षेत्र के जतकी गांव की बताई जा रही है, जहां लाइन दुरुस्त करने और जांच के लिए पहुंची टीम के साथ मारपीट की गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं घटना के बाद क्षेत्र के 200 गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित बताई जा रही है.

पेड़ की टहनी काटने को लेकर हुआ था विवाद
जानकारी के मुताबिक, बिजली विभाग की टीम गांव में लाइन में आई खराबी ठीक करने के साथ-साथ लोड और बकाया की जांच के लिए पहुंची थी. इसी दौरान पेड़ की टहनियां काटने को लेकर कुछ ग्रामीणों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और वहां मौजूद लोगों ने टीम को घेर लिया. आरोप है कि ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया और कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए काम रुकवा दिया. 

जेई और लाइनमैन घायल
हमले में जूनियर इंजीनियर (JE) और एक लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं. किसी तरह अपनी जान बचाकर टीम के सदस्य मौके से भागने में सफल रहे. कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उनसे करीब 6500 रुपये और मोबाइल फोन भी छीन लिया, साथ ही जान से मारने की धमकी दी. 

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घटना के बाद 200 गांव की बिजली सप्लाई प्रभावित
इस घटना के बाद इलाके में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है. बताया जा रहा है कि करीब 200 गांवों की बिजली सप्लाई बाधित हो गई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. 

सूचना पाकर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. विभाग की ओर से कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम की मांग की गई है. 

हमलावरों का तलाश जारी- पुलिस
वहीं, पुलिस ने बिजली विभाग की तहरीर पर तीन नामजद और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.  पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गांव में फिलहाल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है. 

ये भी पढ़ें: सपा नेता और पूर्व मंत्री के कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा, अमोनिया गैस का पाइप फटने से दीवार गिरी, कई मजदूरों की मौत

 

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