SIR कार्य के दबाव में लापता हुआ लखनऊ का बीएलओ, 3 हफ्ते बाद भी नहीं मिला कोई सुराग,पत्नी लगाई गुहार!

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में SIR कार्य के दबाव का एक और गंभीर मामला सामने आया है. जानकीपुरम थाना क्षेत्र के बीएलओ और शिक्षामित्र दिलीप कुमार सिंह (46) संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले करीब तीन हफ्तों से लापता हैं. उनकी गुमशुदगी ने परिवार और प्रशासन दोनों के लिए चिंता बढ़ा दी है.

क्या हैं पूरा मामला ?

परिजनों के अनुसार, 23 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे दिलीप सिंह घर से यह कहकर निकले थे कि “नाश्ता तैयार करो, अभी वापस आ रहा हूं” लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. करीब तीन घंटे तक इंतजार करने के बाद उनकी पत्नी दीपिका सिंह ने फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला.

बीएलओ के व्हाट्सएप ग्रुप में मामला गंभीर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, परिवार ने तुरंत दोस्तों, परिचितों और सहकर्मियों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली. इसी बीच शाम करीब 5 बजे दिलीप सिंह ने बीएलओ के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी सुपरवाइजर सुषमा मैडम को एक मैसेज भेजा, जिससे मामला और गंभीर हो गया.

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मैसेज में दिलीप सिंह ने लिखा कि वह SIR का काम छोड़कर जा रहे हैं और उनका नोटिस फॉर्म बाइक के बैग में रखा है.उन्होंने यह भी कहा कि SIR कार्य और नौकरी के दबाव के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हैं. जब सुपरवाइजर ने उनकी लोकेशन पूछी, तो उन्होंने जवाब दिया कि “SDM BKT से कह दो, नौकरी लेनी है तो ले लें,बार-बार दबाव बना रहे हैं” इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका.

जानें बीएलओ की पहचान

बता दे कि दिलीप सिंह मूल रूप से लखीमपुर खीरी के निवासी हैं और वर्तमान में जानकीपुरम विस्तार सेक्टर-3 में किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रह रहे थे. उनके परिवार में पत्नी दीपिका सिंह, दो बेटियां अनन्या (कक्षा 11), आकृति (कक्षा 6) और बेटा सार्थक (कक्षा 3) शामिल हैं.बेटी अनन्या के अनुसार, उसी दिन सुबह करीब 10 बजे उनके पिता ने दादी उर्मिला सिंह से फोन पर बात करते हुए बताया था कि SIR कार्य के चलते उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है. इसके बाद 11 बजे दोबारा कॉल करने पर उनका फोन बंद मिला.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात

पत्नी दीपिका सिंह का कहना है कि उनके पति पिछले कुछ समय से काम के दबाव को लेकर काफी तनाव में थे. उन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी कर अपने पति की तलाश में मदद की गुहार लगाई है.साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर मदद की अपील की, जिन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है.फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक दिलीप सिंह का कोई पता नहीं चल पाया है, जिससे परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.