लखनऊ में बनेगा सुपर एडमिनिस्ट्रेटिव हब; सहारा शहर की 170 एकड़ जमीन पर विधान भवन से CM आवास तक मेगा प्लान

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और केंद्रीकृत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. गोमती नगर स्थित सहारा शहर की करीब 170 एकड़ जमीन पर नए विधान भवन, सचिवालय और मंत्रियों के आवास बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है.
Trending Photos
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और केंद्रीकृत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. गोमती नगर स्थित सहारा शहर की करीब 170 एकड़ जमीन पर नए विधान भवन, सचिवालय और मंत्रियों के आवास बनाने की महत्वाकांक्षी योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है. इस परियोजना को प्रदेश के सबसे आधुनिक प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की तैयारी है.
क्या हैं पूरी जानकारी ?
दरअसल, प्रस्तावित प्रशासनिक हब में अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा. इसमें स्मार्ट तकनीक, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और हाई सिक्योरिटी व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल होंगी. अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेगी.एक ही परिसर में सभी प्रमुख विभागों के होने से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और समन्वय बेहतर तरीके से हो सकेगा.
मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शामिल
इस परियोजना की खास बात यह भी है कि इसमें मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है. अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो प्रदेश का पूरा शीर्ष प्रशासनिक ढांचा एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएगा. इससे शासन-प्रशासन के बीच तालमेल और अधिक मजबूत होगा. दूसरी ओर, सहारा शहर को खाली कराने की प्रक्रिया भी तेजी से जारी है. हाल ही में यहां हुई चोरी की घटनाओं के बाद स्पेशल टास्क फोर्स की कार्रवाई के तहत नगर निगम ने परिसर को सील कर दिया था. हालांकि, सुरक्षा में लापरवाही के चलते करोड़ों रुपये का सामान चोरी हो गया, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे.
अधिकारियों के अनुसार
अब प्रशासन की ओर से बचे हुए सामान को सुरक्षित निकालने का काम किया जा रहा है, ताकि आगे निर्माण कार्य में कोई बाधा न आए. अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही जमीन पूरी तरह खाली कर ली जाएगी और निर्माण कार्य को गति दी जाएगी.यह परियोजना न केवल लखनऊ की तस्वीर बदलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी नई दिशा देगी. आने वाले समय में यह कॉम्प्लेक्स राज्य के लिए एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शासन मॉडल के रूप में सामने आ सकता है.
यह भी पढ़ें : HSRP प्लेट के बिना दौड़ाते हैं गाड़ी, तो इस दिन से नहीं बनेंगे प्रदूषण सर्टिफिकेट, जानिए यूपी में कितने का कटेगा चालान?
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !