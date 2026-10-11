लखनऊ में बाढ़ प्रभावितों को खाना, पानी और दवाइयां देने के निर्देश, मंत्री ने किया दौरा

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लखनऊ के फैजुल्लागंज-दाउदनगर इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी जानने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे. उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान उन्होंने राहत सामग्री भी बांटी. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द जरूरी मदद पहुंचाई जाए.
खाने-पीने की चीजों की कमी न हो
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित लोगों को भोजन, साफ पीने का पानी, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया जाए. किसी भी परिवार को मदद के लिए परेशान न होना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को इलाके में सक्रिय रहने और लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए.
राहत शिविरों में सुविधाओं का जायजा
ए.के. शर्मा ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने वहां रहने वाले लोगों को मिल रही सुविधाओं और इलाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली. मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए कि शिविरों में जरूरी दवाइयां और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध रहें.
बीमारियों से बचाव पर भी जोर
मंत्री ने जलभराव वाले इलाकों में साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पानी जमा होने से बीमारियां फैलने का खतरा रहता है. ऐसे में संबंधित विभाग समय रहते जरूरी कदम उठाएं. अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत के मुताबिक राहत पहुंचाने को कहा गया.
लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी
नगर विकास मंत्री ने साफ कहा कि राहत और बचाव के काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को प्रभावित परिवारों की जरूरत के हिसाब से राहत सामग्री और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.