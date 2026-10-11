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लखनऊ में बाढ़ प्रभावितों को खाना, पानी और दवाइयां देने के निर्देश, मंत्री ने किया दौरा

लखनऊ के फैजुल्लागंज-दाउदनगर इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों की परेशानी जानने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे. उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं.

Written ByGunateet Ojha
Published: Oct 11, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 05:36 PM IST
लखनऊ में बाढ़ प्रभावितों को खाना, पानी और दवाइयां देने के निर्देश, मंत्री ने किया दौरा

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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