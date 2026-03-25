ईरान के मददगार बने लखनऊ के शिया मुसलमान! दरगाह हजरत अब्बास में लगाया QR कोड, युद्ध के बीच भेजा जा रहा पैसा

Iran–Israel War News: ईरान-इजरायल युद्ध के बीच लखनऊ से शिया मुसलमानों की ओर से ईरान को आर्थिक मदद भेजी जा रही है. इसके लिए लखनऊ के दरगाह हजरत अब्बास में ईरान एंबेसी का एक स्कैनर लगाया गया है. इसके जरिए बड़ी संख्या में शिया समाज के लोग पैसे भेज रहे हैं. बताया जा रहा है कि स्कैनर ईरान एंबेसी से जुड़ा है.

ईरान को और मजबूत करने की कोशिश

लोगों ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम लोग यह पैसे भेज रहे हैं. वहां कई मासूम बच्चों की मौत हुई है. उनके लिए हमें मदद करनी है. उनके परिवारों के लिए और ईरान, अमेरिका इजरायल को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. इसलिए हम चाहते हैं कि ईरान और मजबूत हो.

ईरान ने हमेशा भारत की मदद की

दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली मीसम जैदी ने कहा कि ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है. उन्होंने बताया कि ईरान ने भारत को गैस और ऑक्सीजन की आपूर्ति की. साथ ही दुनिया में सबसे सस्ता तेल भी उपलब्ध कराया. उनका कहना था कि भारत और ईरान के बीच हमेशा दोस्ताना संबंध रहे हैं. वहीं, ईरान ने भारत के लिए अपने रास्ते खुले रखे, जिससे भारत को ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति मिलती रही.

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ईरान की मदद के लिए आगे आए

मीसम ने कहा कि इसी रिश्ते और इंसानियत के नाते लोग आज ईरान की मदद के लिए आगे आए हैं. साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों का विरोध भी जताया. बता दें कि ईरान और इजरायल—अमेरिका के बीच पिछले 25 दिनों से जंग जारी है. इसके चलते प्रदेश ही नहीं देश में भी एलपीजी संकट और गहराता जा रहा है. यूपी के कई जिलों में एलपीजी गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं.