UP Chuanv Opinion Poll 2022: मध्य यूपी में भी Akhilesh पर भारी हैं Yogi, सपा को पटखनी देती दिख रही भाजपा

UP Chuanv 2022 Opinion Poll 2022 Madhya UP: मध्य उत्तर प्रदेश (Central UP Opinion Poll) में 47 से 49 सीटें, सपा को 16 से 20, कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिलने की उम्मीद है. मायावती को इस क्षेत्र में कोई भी सीट मिलने की संभावना नहीं है. मध्य यूपी में बीजेपी को नुकसान हो रहा है.