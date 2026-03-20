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प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों की गुंडई, रेस्टोरेंट में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर को घसीटा, फिर जमकर बरसाए लात-घूसे

Prayagraj News: प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक देखने को मिला है. यहां उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के साथ रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की. जिससे प्रॉपर्टी डीलर घायल हो गया. फिर धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 03:05 PM IST
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Prayagraj News: प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है. यहां अतीक के गुर्गों ने खुल्दाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट में घुसकर 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर मुजम्मिल को बुरी तरह पीटा है. बताया जा रहा है कि रुदापुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर मुजम्मिल 17 मार्च की रात अपने मामा मोहम्मद जसीम के साथ खुल्दाबाद के अटाला में कबाब पराठे की दुकान पर गया था. 

क्या है ये पूरा मामला?
इसी दौरान नवाबगंज का रहने वाला आरोपी मोहम्मद साकिब अपने 10-12 साथियों के साथ वहां आ धमका. फिर उसके साथ गाली गलौज करने लगा. देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी साकिब ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुजाम्मिल को बेरहमी से पीटा. जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया. 

धमकी देकर भागे आरोपी
मारपीट करने के बाद आरोपी उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पीड़ित की मानें तो साकिब नाम के व्यक्ति से उसका जमीनी विवाद चल रहा है. साकिब पर कई मुकदमे दर्ज हैं, 2011 में नवाबगंज में हुए डबल मर्डर का भी आरोपी है. मौजूदा समय में साकिब जमानत पर चल रहा है. 

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कौन-कौन मारपीट में शामिल?
पीड़ित के मुताबिक, उसके साथ मारपीट करने में साकिब के साथ असरौली के कुख्यात माशूक प्रधान का बेटा सऊद के अलावा हटवा का फैज अख्तर, असरौली का मोहम्मद आमिर, तालाब तिवारी का मोहम्मद हंजला और सरैया का रहने वाला मोहम्मद अम्मार के साथ कुछ अज्ञात लोग शामिल थे. इस घटना के बाद डायल 112 पर सूचना देने पर पुलिस आई थी. 

पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद
पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर मुजम्मिल की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. मारपीट की ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. वीडियो में दिख रहा है कि रेस्टोरेंट में घुसे लगभग एक दर्जन गुर्गों ने किस तरह से अपना कहर बरपाया. पहले प्रॉपर्टी डीलर को घसीटा और फिर भीड़ के सामने आरोपियों ने उस पर लात घूसे बरसाए. पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच हो रही है. 

यह भी देखिए: यूपी कॉलेज में दिनदहाड़े छात्र की गोली मारकर हत्या, छात्रों का फूटा गुस्सा, लगा दिए ये संगीन आरोप

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