कुशीनगर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील

कुशीनगर के वार्ड नंबर 26 स्थित जैन सदन में संस्कार संगम की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती के जिलाध्यक्ष उमाशंकर सोनी, मुख्य वक्ता सुरेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉ. बच्चा मद्धेशिया, डॉ. मनीष गुप्ता और संस्था अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने दीप जलाकर की. इस दौरान महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया गया.