कुशीनगर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील

राज्य चुनें
कुशीनगर के वार्ड नंबर 26 स्थित जैन सदन में संस्कार संगम की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत विद्या भारती के जिलाध्यक्ष उमाशंकर सोनी, मुख्य वक्ता सुरेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉ. बच्चा मद्धेशिया, डॉ. मनीष गुप्ता और संस्था अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने दीप जलाकर की. इस दौरान महर्षि वाल्मीकि के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया गया.
नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने की अपील
मुख्य अतिथि उमाशंकर सोनी ने कहा कि रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाना चाहिए. उन्होंने नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की अपील की. मुख्य वक्ता सुरेश गुप्ता ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन और साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला. उन्होंने रामायण की महत्ता को भी बताया.
रामायण पर हुआ काव्य पाठ
कार्यक्रम में किरण जायसवाल ने रामायण पर काव्य पाठ किया. दिनेश तिवारी 'भोजपुरिया' ने संस्कृत में काव्य पाठ कर रामायण के प्रसंगों की महत्ता बताई. वंदना मद्धेशिया ने संस्कृत में उद्बोधन दिया और काव्य पाठ किया. डॉ. अम्बरीष ने रामायण पर आधारित गीत प्रस्तुत किया.
कई लोग रहे मौजूद
कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राजू कुमार मद्धेशिया ने किया. इस अवसर पर मदन अग्रहरि, नारायण जायसवाल, रमेश मद्धेशिया, धीरज जायसवाल और पवन गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि के विचारों और रामायण के संदेश को याद किया गया.