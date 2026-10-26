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कुशीनगर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील

कुशीनगर में संस्कार संगम की ओर से महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई. कार्यक्रम में वक्ताओं ने रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने और नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का संदेश दिया.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 26, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 09:49 PM IST
कुशीनगर में मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, रामायण के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील

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