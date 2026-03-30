10 करोड़ खाते में, फिर भी नहीं डोला जमीर, मैनपुरी की 'सीता देवी' बनीं ईमानदारी की मिसाल

Mainpuri News: मैनपुरी के देवगंज गांव की रहने वाली सीता देवी उस समय चर्चा में आ गईं, जब उनके बैंक खाते में अचानक 10 करोड़ रुपये आ गए. एक साधारण परिवार से आने वाली महिला के खाते में इतनी बड़ी रकम दिखना चौंकाने वाला था. यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और लोगों ने उनकी ईमानदारी की सराहना की.

ईमानदारी की मिसाल

इतनी बड़ी रकम देखकर जहां कोई भी व्यक्ति लालच में आ सकता था, वहीं सीता देवी ने अद्भुत ईमानदारी दिखाई. उन्होंने न तो पैसे निकालने की कोशिश की और न ही किसी तरह का गलत फायदा उठाया. इसके बजाय उन्होंने तुरंत बैंक अधिकारियों को सूचना दी. उनके इस कदम ने समाज में यह संदेश दिया कि सच्चाई और ईमानदारी आज भी जिंदा है.

घटना का पूरा विवरण

सीता देवी अपने बेटे के साथ एटीएम से पैसे निकालने गई थीं, लेकिन मशीन खराब थी. जब मशीन ठीक हुई और उन्होंने बैलेंस चेक किया, तो खाते में 10 करोड़ रुपये देखकर वह हैरान रह गईं. इससे पहले उनके खाते में केवल 45 हजार रुपये थे. इतनी बड़ी राशि अचानक दिखने से उन्हें समझ नहीं आया कि यह पैसा कहां से आया.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सीता देवी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने खाते में दिख रही रकम को दिखाया. यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों तक उनकी ईमानदारी की कहानी पहुंची. वीडियो इतना चर्चित हुआ कि मामला उच्च स्तर तक पहुंच गया और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

#WATCH | Mainpuri, UP | A small grocery shop owner and a farmer's wife from Devganj village, Sita, recently discovered that approximately Rs 10 crore had mysteriously appeared in her bank account, following which she and her family members reported the same to her bank. Sita… pic.twitter.com/2o5J9AJU1J — ANI (@ANI) March 30, 2026

बैंक और जांच की कार्रवाई

सीता देवी के वीडियो के बाद मामला भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचा. जांच में पाया गया कि यह रकम तकनीकी गड़बड़ी के कारण उनके खाते में ट्रांसफर हो गई थी. बैंक ऑफ इंडिया की सुल्तानगंज शाखा के अधिकारियों ने गांव पहुंचकर जांच की और पुष्टि की कि खाते से कोई संदिग्ध लेन-देन नहीं हुआ था.

पृष्ठभूमि और सामाजिक संदेश

सीता देवी एक साधारण महिला हैं, जिनकी परचून की दुकान है और थोड़ी खेती से गुजर-बसर होता है. उन्होंने दो साल पहले भैंस खरीदने के लिए बैंक से लोन भी लिया था. उनकी ईमानदारी ने यह साबित किया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, सही रास्ता चुनना ही सबसे बड़ा गुण है. उनका उदाहरण समाज के लिए प्रेरणा बन गया है.