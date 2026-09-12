/पीएम मोदी के 25 साल की सेवा पर यूपी में बड़ा अभियान, योगी बोले- 17 सितंबर से गांव-गांव पहुंचेगा ‘सेवा संकल्प’

योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता की कोई वंश परंपरा या विरासत नहीं थी. उनके पास तप, साधना, संघर्ष और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी. मुख्यमंत्री के मुताबिक 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इसी अवसर पर सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में योजनाएं बनाने के साथ उनके क्रियान्वयन और अंतिम लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. योगी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद के कामों का जिक्र करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं, तकनीक और डिजिटल व्यवस्था को उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर गिनाया.