/पीएम मोदी के 25 साल की सेवा पर यूपी में बड़ा अभियान, योगी बोले- 17 सितंबर से गांव-गांव पहुंचेगा ‘सेवा संकल्प’

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17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल की जनसेवा यात्रा के अवसर पर सरकार और भाजपा संगठन मिलकर यह अभियान चलाएंगे. प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर को ‘सेवा दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. इस दौरान हर ग्राम पंचायत और नगर निकाय में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाने के साथ सेवा, जनभागीदारी और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे. अभियान के तहत 826 विकासखंडों और 762 नगर निकायों में ‘सेवा सेतु’ के जरिए पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.
योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सत्ता की कोई वंश परंपरा या विरासत नहीं थी. उनके पास तप, साधना, संघर्ष और देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा थी. मुख्यमंत्री के मुताबिक 7 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इसी अवसर पर सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल में योजनाएं बनाने के साथ उनके क्रियान्वयन और अंतिम लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया. योगी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद के कामों का जिक्र करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं, तकनीक और डिजिटल व्यवस्था को उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर गिनाया.
हर पंचायत में जलेगा आशीर्वाद दीया
मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर को प्रदेश की हर ग्राम पंचायत, नगर निकाय और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाया जाएगा. इसके साथ अस्पतालों में फल वितरण और रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे. प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ होने वाले इन कार्यक्रमों में भाजपा कार्यकर्ता और युवा मोर्चा शामिल होंगे. अभियान में ऑपरेशन कायाकल्प, प्रोजेक्ट अलंकार, अटल आवासीय विद्यालय, नए विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक संस्थान जैसे विकास कार्यों को भी सामने रखा जाएगा. ओडीओपी और एमएसएमई से जुड़े स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा.
20 यात्राएं लेकर पहुंचेगा यूपी जल
योगी ने बताया कि बड़नगर और काशी के बीच 20 यात्राएं निकाली जाएंगी. इनमें 10 यात्राएं बड़नगर से काशी और 10 काशी से बड़नगर की ओर जाएंगी. इन यात्राओं में उत्तर प्रदेश की 10 नदियों का जल लेकर गुजरात पहुंचाया जाएगा. यात्राएं 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर को अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी. इस दौरान प्रतिदिन चार स्थानों पर जनसंवाद और चौपाल होंगे. इनमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं से जुड़े मुद्दों के साथ प्रधानमंत्री के ‘नेशन फर्स्ट’ विजन पर संवाद किया जाएगा. स्कूलों में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं भी होंगी.
सेवा सेतु से योजनाओं का लाभ
29 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच 826 विकासखंडों और 762 नगर निकायों में ‘सेवा सेतु’ अभियान चलाया जाएगा. शिविरों में पेंशन, आवास, शौचालय, राशन कार्ड और स्वास्थ्य समेत विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का पंजीकरण कराया जाएगा. योगी ने कहा कि कोशिश होगी कि पात्र लोगों को शिविर के दौरान ही योजनाओं का लाभ मिल सके. अभियान में ‘नमो सेवा अनकही कहानियां’, ‘आंगन मिलन का सेवा’, ‘सेवा की कहानी’, ‘सेवा मेरा योगदान’ और ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ जैसे कार्यक्रम भी होंगे. स्टार्टअप, तकनीकी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भी इनोवेशन कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा ‘सुशासन सेवा संवाद’ के जरिए पंचायत और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है.