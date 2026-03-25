सोनभद्र से उन्नाव तक भयंकर सड़क हादसे, 6 लोगों की मौत और कई घायल, पल भर में उजड़ी कई परिवारों की खुशियां

UP Road Accident: उत्तर प्रदेश में आज कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें उन्नाव और सोनभद्र के सड़क हादसे भी शामिल हैं. इन जिलों में सड़क हादसे में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. पहले बात करेंगे उन्नाव की. जहां गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भीषण हादसा हुआ है.

तीन लोगों की दर्दनाक मौत

गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को रौंद डाला. जिससे तीनों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि तीनों बाइक सवार गांव के किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार से घर वापस लौट रहे थे, तभी वे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के पास हादसे का शिकार हो गए. तीनों हरदोई जनपद के ग्राम अटिया गढ़ी के रहने वाले है. तीनों की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई.

सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर

अब बात करेंगे सोनभद्र की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, दो युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया. बताया जा रहा है कि एक बाइक पर एक महिला समेत पांच लोग सवार थे. यह हादसा करमा थाना क्षेत्र के तुर्की गांव के पास हुआ है.

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कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?

जानकारी के मुताबिक, बाइक सवार जय सिंह निवासी कुंभ मोकलपुर जनपद जौनपुर अपनी पत्नी सरिता सिंह के साथ जा रहे थे, तभी करकी गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जय सिंह और उनकी पत्नी सरिता सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी बाइक चला रहा चन्दू निवासी तिलौली थाना करमा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल मेडिकल कॉलेज लोढ़ी भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

घायलों का अस्पताल में इलाज जारी

इस हादसे में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार कृष्णा और अक्षय निवासी सकाही थाना करमा घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही करमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भिजवाया, जहां पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. पुलिस ने मृतकों और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है और फिलहाल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

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