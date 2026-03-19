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घर में मिला मां का शव, बेटे ने 13वीं मंजिल से कूदकर दी जान, गाजियाबाद में दो मौतों से मचा हड़कंप

Ghaziabad News: गाजियाबाद जिले में  एक शख्स ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली.  इस घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में हड़कंप मचा दिया है. जब पुलिस ने जांच के लिए उसके फ्लैट का दरवाजा खोला. अंदर मृतक की मां का शव भी कंबल में लिपटा हुआ बरामद हुआ. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:42 PM IST
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फाइल फोटो
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गाजियाबाद/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में शुक्रवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. 40 वर्षीय राजवीर सिंह ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर दी. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. राजवीर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये कविनगर थाना क्षेत्र स्थित महागुणपुरम सोसाइटी की बताई जा रही है. पुलिस जब उसके फ्लैट की जांच करने गई तो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 028 में उसकी मां सतनाम कौर का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला. प्रारंभिक जांच में यह जानकारी मिली कि सतनाम का शव दो से तीन दिन पुराना था. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. राजवीर अपनी पत्नी और 10 वर्षीय बेटे से अलग रह रहे थे, वहीं उनके पिता और भाई का पहले ही निधन हो चुका था.

राजवीर सिंह पेशे से ज्योतिषाचार्य थे और समय के साथ उन्होंने यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करना शुरू किया था. पिछले चार महीने से वे बेरोजगार थे. सोसाइटी के लोग बताते हैं कि राजवीर पिछले 5-6 साल से महागुणपुरम सोसाइटी में रह रहे थे और अक्सर अकेले ही दिखाई देते थे. उनकी मां भी अक्सर दिखाई नहीं देती थी.

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पुलिस ने बताया कि राजवीर 13वीं मंजिल पर गया और डक्ट एरिया से नीचे कूद गया. गिरते समय वह बीच में लगे लोहे के शेड से टकराया और फिर ग्राउंड फ्लोर पर गिरा. सोसाइटी के गार्ड ने तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा और खून से लथपथ राजवीर को देखा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

सोसाइटी अध्यक्ष यशपाल यादव के अनुसार, राजवीर फ्लैट का मालिक थे और फ्लैट की वर्तमान कीमत लगभग 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है. वह ज्योतिषाचार्य के साथ-साथ पॉडकास्ट चैनल भी चला रहे थे, लेकिन इसे लगातार नहीं चला पाए. राजवीर की सोशल संपर्क सीमित था और सोसाइटी में उनके केवल 2-4 लोगों से ही संपर्क थे.

एसीपी ने क्या बताया ?
एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है. पुलिस आत्महत्या के कारण और मां की मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता लगा रही है. फिलहाल दोनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे जा चुके हैं. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या मानसिक दबाव या अन्य कारणों से राजवीर ने यह कदम उठाया.  

और पढे़ं: सोनभद्र में कोडीन कफ सिरप तस्करी का बड़ा भंडाफोड़, कोलकाता से जुबैर शेख गिरफ्तार
 

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